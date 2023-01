Prehod v leto zajca je za zdaj obetaven

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na Kitajskem praznujejo novo leto, ki bo letos v znamenju zajca. Po kitajskem horoskopu naj bi zajec prinesel nekoliko bolj mirno leto, kar si investitorji na kitajskih borzah po treh letih turbulenc verjetno tudi želijo.

Za zdaj je res videti, da v letu 2023 ni treba kaj veliko skrbeti, vsaj kar se tiče kitajskega trga. Tamkajšnja vlada je namreč koronavirus izbrisala s seznama najbolj nevarnih okužb. S tem niso več potrebna obsežna zapiranja mest ter industrijskih obratov, ki so konec lanskega leta že začela povzročati upore.

Tako se življenje vrača v normalne tirnice. Karanten ni več in ljudje se vse bolj družijo, kar se bo pokazalo še najbolj v praznovanju kitajskega novega leta, ki se je letos začelo 22. januarja, kar je glede na naš koledar zelo zgodaj. A praznovanje ne traja samo dan ali dva kot pri nas, ampak uradno traja en teden, nekateri pa si privoščijo še dosti daljši oddih.

Življenje se vrača v stare tirnice

V tem času običajno potujejo domov, da praznujejo novo leto skupaj s svojimi družinami. V zadnjih treh letih je bilo to potovanje zaradi epidemioloških omejitev precej omejeno ali celo nemogoče. Letos pa omejitev ni in trenutno je videti, da se potovanja vračajo v stare tirnice.

To ima seveda precejšnje pozitivne učinke na gospodarstvo. Ne samo na turizem in industrijo potovanj, zaradi epidemioloških omejitev so bili v zadnjih letih zaprti tudi večji industrijski objekti, kar je povzročalo zastoje v proizvodnji.

INFOGRAFIKA: Delo

In ker Kitajska še vedno proizvaja precejšnji delež industrijskih izdelkov, ki jih potrebujejo države drugod po svetu, je to precej vplivalo na oskrbovalne verige, s tem pa so imele izpade tudi tovarne drugod po svetu.

Sicer so se konec lanskega koledarskega leta začele na Kitajskem širiti okužbe z novim virusom, zaradi česar so se ljudje izogibali gibanju na prostem in so bile ulice za nekaj časa videti kot med epidemijo. Trenutno se zdi, da se ljudje okužb ne bojijo več in življenje se normalizira. To bo dalo nov zagon gospodarstvu, s tem pa tudi delniškemu trgu.

Nov zagon za gospodarstvo

Delniški indeks HSCEI, ki meri gibanje delnic kitajskih podjetij, uvrščenih na borzo v Hongkongu, je od začetka koledarskega leta pa do začetka kitajskega novega leta pridobil 9,9 odstotka vrednosti, če merimo donose v evrih, in 11,6 odstotka vrednosti, če merimo donose v lokalni valuti, hongkonškem dolarju. Razliko gre pripisati apreciaciji evra proti ameriškemu dolarju, na katerega je vezana tudi vrednost hongkonškega dolarja.

Najbolj donosne delnice so bile v sektorjih telekomunikacije, zdravstva in farmacije ter potrošnih dobrin. Prav v teh sektorjih je večina kitajskih tehnoloških delnic, ki so v zadnjih dveh letih tako zaradi regulacije iz države kakor tudi zaradi epidemiološke politike izgubile precej vrednosti.

S spremembo politike do covida-19 se pričakuje povečanje domače potrošnje, kar naj bi pozitivno vplivalo predvsem na sektor potrošnih dobrin pa tudi telekomunikacij. Začetek leta je tako obetaven. Če se bodo pozitivni makroekonomski podatki nadaljevali, lahko računamo na perspektivno leto.