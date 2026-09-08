Prek 30.000 kvadratnih metrov hal in 41 zaposlenih: kaj se dogaja v Magni Steyr?

Hoška Magna Steyr je slabo desetletje od ustanovitve daleč od visoko začrtanih ciljev, ki so bili javnosti predstavljeni ob napovedi investicije. Lani so se prihodki od prodaje spet znižali, vse manj je tudi zaposlenih. Kljub težkim razmeram v evropski avtomobilski industriji pa upanje še ni ugasnilo. Družba Magna Steyr je lani ustvarila 3,94 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (16 odstotkov manj kot leto prej), skoraj vse s poslovnimi storitvami za povezane družbe, nekoliko so jih zvišale še napotitev zaposlenih v povezano družbo v tujini. Čisti dobiček je znašal 240.000 evrov, poslovanje v letu pred tem pa je nekoliko zdrsnilo v rdeče številke. Revizor je v poročilu posebej izpostavil, da je imela družba na zadnji dan lanskega leta 55,8 milijona evrov več kratkoročnih obveznosti ...