FOTO:Prekinjena aktivna politika zaposlovanja

Na zavodu za zaposlovanje so februarja poročali o triodstotnem zmanjšanju števila brezposelnih, ta mesec pa se kažejo prve spremembe na trgu dela. Z namenom zajezitve širjenja okužb se je začasno prekinilo tudi vključevanje brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja.V zadnjih dveh tednih so imeli na zavodu 2370 novih prijav, kar je približno desetina več kot v istem obdobju lani. Prevladujejo posamezniki, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas, takih je 1057, preostalih 664 je trajno presežnih delavcev ali stečajnikov. Iz vseh območnih enot zavoda poročajo o povečanem številu strank, pri ...