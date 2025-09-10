Prelomnica za farmacevtskega velikana Novo Nordisk

Dansko farmacevtsko podjetje Novo Nordisk, znano po zdravilih proti sladkorni bolezni in debelosti wegovy in ozempic, je včeraj napovedalo eno največjih reorganizacij v svoji zgodovini. Odpuščenih bo 9000 zaposlenih, kar pomeni okoli enajst odstotkov delovne sile. Kar 5000 delovnih mest bo ukinjenih na Danskem, kjer ima podjetje osrednje raziskovalne in proizvodne kapacitete.

Vodstvo ukrep utemeljuje s potrebo po večji učinkovitosti in prilagoditvi novim tržnim razmeram. Novi izvršni direktor Mike

Doustdar je ob napovedi poudaril, da mora družba razviti »kulturo, ki temelji na učinkovitosti«, ter da bo težišče prihodnjih vlaganj usmerjeno v raziskave in razvoj ključnih terapij. Podjetje je v zadnjih letih hitro zaposlovalo – število zaposlenih se je od leta 2019 skoraj podvojilo, kar je po prvem valu uspeha zdravil povzročilo podvajanje funkcij in vse višje stroške.

Reorganizacija je povezana tudi z zmanjšanimi finančnimi obeti. Podjetje je napoved rasti dobička za leto 2025 znižalo s prvotnih deset do 16 odstotkov na štiri do deset odstotkov. Odpuščanja naj bi do leta 2026 prinesla osem milijard danskih kron letnih prihrankov (1,07 milijarde evrov), že v zadnjem četrtletju letos pa dodatno milijardo. V tretjem četrtletju bo družba zaradi prestrukturiranja sicer zaznala enkratne stroške v višini devet milijard kron (1,21 milijarde evrov).

K odločitvi je pripomogla tudi ostrejša konkurenca. Ameriški Eli Lilly je z lastnimi zdravili za hujšanje močno posegel na trg, kar je zmanjšalo monopolni položaj Novo Nordiska. Prodaja wegovyja in ozempica, ki je v zadnjih letih sprožila globalno povpraševanje, se je na ameriškem trgu umirila, regulatorni pritiski pa omejujejo širitev. Na Danskem, kjer je Novo Nordisk največji zasebni delodajalec, se postavlja vprašanje, kako bo val odpuščanj vplival na lokalne skupnosti in tamkajšnji socialni model. Sindikati opozarjajo, da bi moralo podjetje del odgovornosti prevzeti z vlaganjem v prekvalifikacije. Politiki pa poudarjajo, da mora država pripraviti ustrezne ukrepe za ublažitev posledic.

Slovenski kontekst

Čeprav Novo Nordisk v Sloveniji nima proizvodnje, so vplivi posredni in pomembni. Podjetje je v Sloveniji prisotno prek svoje podružnice, ki skrbi za distribucijo zdravil in sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in drugih bolnišnicah se zdravila wegovy in ozempic že uporabljajo pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2, povpraševanje po terapijah za debelost pa se povečuje. Slovenski farmacevtski sektor se z Novo Nordiskom prepleta predvsem prek dobavnih verig, raziskovalnih projektov ter evropskih regulatornih forumov. Analitiki opozarjajo, da reorganizacija, ki zmanjšuje administrativne in podporne funkcije, lahko vpliva tudi na partnerstva v regiji. Hkrati pa večje usmerjanje Danske v raziskave in razvoj odpira priložnosti za slovenske raziskovalne inštitute, ki sodelujejo na evropskih razpisih za razvoj novih terapij. Za slovenske bolnike ostaja ključno vprašanje dostopnosti zdravil. Če se bo Novo Nordisk osredotočil na racionalizacijo distribucije, lahko nastanejo zamude pri dobavi, kar bi vplivalo na predpisovanje zdravil za sladkorno bolezen. Nacionalni inštitut za javno zdravje spremlja razmere in opozarja, da je slovenski trg zaradi majhnosti še posebej občutljiv na nihanja v dobavah.

Pogled naprej

Analitiki ocenjujejo, da bo Novo Nordisk z reorganizacijo pridobil finančno stabilnost, a hkrati tvega erozijo zaupanja zaposlenih in javnosti. Dolgoročno bo ključna sposobnost podjetja, da sredstva, prihranjena z odpuščanji, resnično usmeri v inovacije. Le tako bo ohranilo položaj globalnega vodilnega proizvajalca zdravil za sladkorno bolezen in debelost ter se ubranilo vse močnejšim tekmecem.