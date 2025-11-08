  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    V vzajemnih skladih sicer varčuje okoli 350.000 vlagateljev, kažejo podatki ZDU. FOTO: Banka Slovenije
    Galerija
    V vzajemnih skladih sicer varčuje okoli 350.000 vlagateljev, kažejo podatki ZDU. FOTO: Banka Slovenije
    Karel Lipnik
    8. 11. 2025 | 06:00
    4:25
    A+A-

    Po neuradnih podatkih je premoženje vzajemnih skladov slovenskih družb za upravljanje konec oktobra preseglo sedem milijard evrov. Letošnja rast premoženja bo sicer precej zaostala za lansko, ko se je premoženje vzajemcev povečalo za skoraj 1,5 milijarde evrov, a z več kot desetodstotno rastjo vrednosti sredstev bo to kljub temu eno uspešnejših let.

     

    Skromnejša letošnja rast premoženja v vzajemnih skladih je delno posledica večje negotovosti na svetovnih borzah in manjše rasti delnic, delno pa nekoliko skromnejših neto prilivov v vzajemne sklade. Premoženje vzajemnih skladov se je letos povečalo za okoli 700 milijonov evrov, pri čemer so približno polovico znašali novi prilivi, polovico pa je prispevala borzna rast.

    Skupno premoženje, ki ga upravljajo družbe za upravljanje v Sloveniji, to vključuje še individualno upravljanje premoženja in dva specialna investicijska sklada, znaša okoli 9,5 milijarde evrov, je razvidno iz podatkov ATVP in združenja družb za upravljanje (ZDU).

    Večina vlaga v delniške sklade

    Več kot 70 odstotkov sredstev vzajemnih skladov predstavljajo povsem delniški vzajemni skladi, približno petino premoženja je v mešanih vzajemnih skladih. Ta struktura opazno odstopa odstopa od strukture v drugih evropskih državah, kjer je delež naložb v delniških skladih okoli 46 odstotkov, le šestina v mešanih skladih in približno četrtina v obvezniških skladih. Delno je ta razlika posledica tega, da je v slovenskih vzajemnih skladih še veliko vlagateljev, ki so vstopili z vložitvijo certifikata ob privatizaciji sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Drugi razlog pa je, da ima Slovenija manj razvite zavarovalne produkte. Glavnina prilivov so individualne odločitve posameznikov, manj pa je namenskega dolgoročnega varčevanja.

    V vzajemnih skladih sicer varčuje okoli 350.000 vlagateljev, kažejo podatki ZDU. Ti podatki so konsolidirani na ravni družb za upravljanje in tako v večji meri izločajo podvajanje, ki nastane, ko ima posamezni vlagatelj naložbe v več vzajemnih skladih. Kar 99,4 odstotka vseh vlagateljev so posamezniki in le 0,4 odstotka vlagateljev so pravne osebe.

    Upravljavci vzajemnih skladov pa bodo morali najti nove kanale trženja, ugotavljajo v ZDU. V prvi polovici leta so le šestino prilivov prejeli s pomočjo lastne prodajne mreže, torej neposredno v poslovalnicah, prek spletnih portalov ali z neposrednimi vplačili.

    Med zunanjo mrežo pa kar polovico vplačil letos prispevajo bančne poslovalnice in petino zavarovalnice s svojo mrežo trženja produktov. V ZDU pojasnjujejo, da se na področju trženja družbe za upravljanje srečujejo z velikimi izzivi, saj mlajši uporabniki bančnih okenc ne uporabljajo.

    Nejasna vloga INR

    Družbe za upravljanje bodo lahko aktivne tudi pri upravljanju individualnih naložbenih računov (INR), ki bodo zaživeli marca prihodnje leto. Za zdaj sicer še ni povsem jasno, kako se bodo družbe za upravljanje lotile novega varčevalnega produkta. Vsebinsko imajo namreč INR z davčnega vidika podobne lastnosti kot vložek v vzajemne sklade. Varčevalcu INR tako ne predstavlja bistvene koristi, če so sredstva naložena v vzajemne sklade. Tudi v krovnih vzajemnih skladih lahko brez davčnih obremenitev prestopa med posameznimi podskladi.

    Tudi z vidika individualnega upravljanja premoženja INR družbam za upravljanje predstavljajo težavo. Zdaj namreč za upravljanje premoženja praviloma zahtevajo minimalni znesek vložka, ki je precej višji od zneskov, ki jih predvideva INR. Ob manjših vložkih je namreč težko zagotoviti uspešno razpršitev naložb.

    Tudi zato je mogoče pričakovati, da bodo INR aktivneje tržile borznoposredniške hiše in banke.

    vzajemni skladiinvesticijenaložbe

