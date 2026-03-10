Prenovljena rafinerija Reka bo oskrbovala tudi Slovenijo

Hrvaška energetska družba Ina je danes s slavnostnim odprtjem na Urinju sklenila projekt nadgradnje in modernizacije rafinerije Reka, v katerega je vložila skoraj 700 milijonov evrov. To je ena največjih naložb v zgodovini družbe in ena največjih industrijskih naložb v samostojni Hrvaški, Ina pa bo s tem lahko sama proizvedla pogonska goriva za svoj delež na hrvaškem trgu. Iz te rafinerije se bo oskrboval tudi slovenski trg.

Glavna pridobitev naložbe je tako imenovana nova enota za zakasnjeno koksiranje (DCU), ki bo reški rafineriji omogočila termično razgradnjo težkih ostankov surove nafte (najbolj težke frakcije) pri zelo visoki temperaturi, s čimer bodo nastali lažji ogljikovodiki in naftni koks. Nova enota bo prinesla optimizacijo proizvodnje, saj bo omogočila pridelavo bistveno večje količine visokovrednih produktov iz enake količine surove nafte.