Preobrazba ameriških nakupovalnih središč

Luksuzna privabljajo premožne, ki so obogateli zaradi cvetočega trga delnic in nepremičnin, v drugih kupci večinoma le prevzamejo svoja spletna naročila.

V nakupovalnem središču Neshaminy Mall v Pensilvaniji je imel Božiček mirno popoldne. Teden dni pred božičem je sam sedel na svojem žametnem prestolu pred praznimi trgovinami. »Mislim, da so do zdaj prišli trije,« je dejal mož, ki se je skrival za dolgo belo brado, 74-letni upokojeni polagalec talnih oblog Frederick Spier. Vrvi za usmerjanje vrste ljudi, ki bi se želeli fotografirati, so bile odveč. Kraji, kot je Neshaminy na severovzhodnem obrobju Filadelfije, so poraženci sklepnega dejanja, ki poteka med ameriškimi nakupovalnimi središči, klimatiziranimi palačami potrošništva, ki so zrasle ob izvozih z avtocest v povojnih ameriških predmestjih. Leta 2024 je bilo središče prodano za 27,5 milijona dolarjev, komaj kaj več od 25 milijonov dolarjev, ki so jih porabili za njegovo gradnjo pred ...