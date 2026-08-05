Presahle in pretople reke dražijo elektriko

Vročina in sušne razmere močno vplivajo na proizvodnjo elektrike tako v Sloveniji kot v večini evropskih držav. Skupaj z drugimi vplivi, predvsem višjimi cenami fosilnih goriv, so se močno zvišale tudi dnevne cene električne energije. Te so približno dvakrat višje kot v tem obdobju lani. EU ima razvejen elektroenergetski sistem s precej raznovrstno proizvodnjo, a letošnje poletje je na preizkušnji zaradi velikega upada proizvodnje v hidroelektrarnah in delno tudi jedrskih elektrarnah. Delež proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn se je že junija povzpel na 25 odstotkov, približno petino električne energije so dodale jedrske elektrarne. Hidroelektrarne so bile junija četrte, za vetrnimi elektrarnami, s približno 12-odstotnim deležem proizvodnje. Močna sončna proizvodnja zato ...