Presenečenje NLB: kaj to pomeni za delnico in kaj za dividendo

Poslovanje Skupine NLB v tretjem četrtletju je nekoliko presenetilo analitike, a zadnje četrtletje je sezonsko praviloma šibkejše, opozarjajo poznavalci. Kaj bo vplivalo na gibanje delnice in kakšna bi lahko bila dividenda? NLB je v tretjem četrtletju medletno zvišala čisti dobiček za 21 odstotkov na 159,6 milijona evrov. To je najboljši četrtletni rezultat po zadnjem četrtletju 2023. Po devetih mesecih čisti dobiček največje slovenske banke znaša 412 milijonov evrov, kar je odstotek več kot v tem času lani (v celem letu 2025 je znašal 503 milijone evrov). NLB je ob objavi rezultatov tudi zvišala pričakovanja glede rednih prihodkov. Letos naj bi jih bilo še 50 milijonov evrov več od načrtovanih okoli 1,3 milijarde evrov. Rezultate NLB v tretjem četrtletju je za blago pozitivno ...