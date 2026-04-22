Presežek jekla duši evropske proizvajalce

Svetovna proizvodnja jekla se že nekaj let zapored zmanjšuje, a proizvajalci tudi v Evropski uniji se še vedno srečujejo s presežno ponudbo na trgu. Na to vplivajo tudi visoke ameriške carine, zaradi česar sta svet EU in evropski parlament prejšnji teden dosegla dogovor o novih zaščitnih ukrepih za jeklo, ki naj bi začeli veljati 1. julija. Ukrepe so pozdravili tudi v evropskem jeklarskem združenju Eurofer.

V že tako zaostrenih razmerah na trgu jekla je ameriški predsednik Donald Trump carine na te izdelke lani zvišal na 50 odstotkov. Izvoz jekla iz EU v ZDA se je tako v drugi polovici lanskega leta v primerjavi z istim obdobjem leta 2024 zmanjšal za 30 odstotkov, poleg tega so se z ameriškega trga na evropskega začeli preusmerjati še jeklarski izdelki iz tretjih držav.