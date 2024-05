Prestrukturiranje dobavnih verig je priložnost

V nadaljevanju preberite:

Leto 2023 je bilo drugo zapored, ko so se tokovi neposrednih tujih investicij (NTI) na globalni ravni zmanjšali, ugotavlja sveže poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), dobra pa niso niti predvidevanja za letos. Kljub več odmevnim tujim vlaganjem v Slovenji in nekaterim prevzemom slovenskih podjetij v tujini je trend tudi pri nas podoben.

»Ti trendi so del širših indikatorjev deglobalizacije, kamor je treba umestiti tudi protekcionistične tendence, kot so brexit, carine med ZDA in Kitajsko, protimigrantska retorika in podobno. Vse od navedenega je slab dolgoročni obet za trgovino. Vsaj teoretično so kapitalski in trgovinski tokovi z določenim zamikom kolerirani, čeprav smo na tem področju opažali tudi divergenco. Do neke mere lahko pričakujemo, da bi slabitev NTI vodila v kasnejšo slabitev trgovine, še posebej, ko gre za vertikalno integrirana multinacionalna podjetja,« je ocenil Črt Kostevc, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.