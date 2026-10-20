Pretoki rek so na tretjini običajnih za ta čas

Hidrološka suša vztraja v večjem delu države. Pretoki večjih slovenskih rek so približno 65 odstotkov pod dolgoletnim povprečjem. Na Agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da bo od jesenskih in zimskih padavin odvisno, ali se bo vodni primanjkljaj prenesel tudi v prihodnje leto. Slovenske reke so sredi oktobra občutno manj vodnate, kot bi pričakovali v tem delu leta. Po večjih vodotokih se pretaka približno 65 odstotkov manj vode od dolgoletnega povprečja, nizkovodne razmere pa so izmerili na približno polovici vodomernih postaj po državi. Tudi zaloge podzemne vode so večinoma podpovprečne. Slovenija tako vstopa v hladnejši del leta z izrazitim vodnim primanjkljajem, ki ga bo mogoče nadomestiti le ob dovolj obilnih padavinah v prihodnjih mesecih. Podatki Arso razkrivajo razsežnost ...