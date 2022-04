Pretovor v Luki Koper za desetino navzgor

V nadaljevanju preberite:

Če bi v koprskem pristanišču vsak mesec pretovorili toliko zabojnikov, kot so jih v minulem marcu, bi konec leta krepko presegli milijon. Marec sicer sodi med logistično najživahnejše mesece. V lanskem so pretovorili 97.101 zabojnik, letos so postavili nov rekord z 99.533 kontejnerji. Nasploh se je v prvem trimesečju ves ladijski pretovor v primerjavi z lani povečal za približno desetino.

Marca so dosegli še en rekord, saj so z ene ladje matice pretovorili več kot 10.000 zabojnikov in za več kot 1000 TEU presegli lanski uspeh.