  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Preventiva pri kožnem raku mora ostati domena dermatologov

    Dermatologi bodo letos pregledali od 450 do 500 ljudi med 40. in 50. letom starosti.
    Čakalne dobe so včasih nesprejemljivo dolge, meni dr. Igor Bartenjev. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Čakalne dobe so včasih nesprejemljivo dolge, meni dr. Igor Bartenjev. FOTO: Matej Družnik
    Janez Tomažič
    6. 5. 2026 | 05:00
    12:08
    A+A-

    Združenje slovenskih dermatovenerologov že 19. leto zapored v okviru evropske kampanje Euromelanoma organizira preventivno akcijo ozaveščanja prebivalstva o kožnem raku in pomenu pravilne zaščite pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. Akcija poteka v maju.

    Kožnega raka, tudi melanoma, ki je najbolj smrtonosen, je vedno več. Namen kampanje je ozaveščanje in zmanjševanje umrljivosti zaradi melanoma, ki bi jo bilo velikokrat mogoče preprečiti. Melanom se daleč najpogosteje pojavi na koži, tako da ga lahko pravočasno odkrijemo in prepoznamo. V idealnih razmerah ga ozaveščeni pacienti lahko prepoznajo sami.

    »Pomembno je poudariti, da smo dermatologi v tesnem sodelovanju z zdravniki na primarni ravni ključni nosilci neposrednega preventivnega dela na tem področju. V zadnjem času pa si nekateri posamezniki in tudi ustanove v Sloveniji, pogosto z izrazito 'influencerskim' načinom medijskega nastopa, pripisujejo zasluge za področje preventive pri kožnem raku. Zgolj teoretični nasveti, brez neposrednega stika s pacienti in ustreznih kliničnih izkušenj, pri tem niso zadostni. Takšni pristopi so namenjeni predvsem samopromociji, namesto da bi prispevali k resničnemu izboljšanju zdravstvene oskrbe,« sporočajo iz slovenskega Združenja slovenskih dermatovenerologov (ZSD).

    Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s profesorjem dr. Igorjem Bartenjevom, priznanim dermatologom in slovenskim delegatom v Evropskem združenju za dermatovenerologijo (EADV).

    Začela se je letošnja kampanja. Ali ste si določili kakšno ciljno skupino?

    Letos so snovalci akcije določili, da so ciljna skupina ljudje med 40. in 50. letom starosti. V okviru akcije Euromelanoma 2026 prostovoljno sodeluje 28 dermatoloških ambulant in vsaka bo pogledala vsaj 20 ljudi. Skupaj bomo dermatologi v Sloveniji pregledali od 450 do 500 ljudi, ki so se za preglede že prijavili. Število je veliko, pa vendar simbolično. Osnovni namen akcije, ki poteka vsako leto v maju, je namreč ljudi ozavestiti, in pri tem nam pomagate tudi relevantni mediji, za kar se vam tudi tu iskreno zahvaljujem. Če bi želeli, da bi s številom pregledov koristili narodu, bi bilo treba vpeljati nacionalni presejalni program, po zgledu nekaterih, ki že potekajo, kot sta Svit in Dora. Dermatologi smo se pogovarjali o takšnem nacionalnem programu, imenovali smo ga Kora (KOžni RArak), vendar ga za zdaj nismo izpeljali.

    Ali lahko poveste kaj o EADV?

    Evropska akademija za dermatovenerologijo je največje evropsko dermatološko združenje. EADV ima strukturo, v tej strukturi je vodstvo, v njem pa delegati iz evropskih držav. Slovenija ima enega delegata, Nemčija pa zaradi velikosti (oziroma števila dermatologov), denimo, tri. Člani v tem »boardu« sodelujemo pri zasnovi in vpeljavi nekaterih novih znanj in metod zdravljenja, pri spreminjanju kurikulumov specializacije, delamo pa tudi na preventivnih programih, kakršen bi bil, recimo, presejalni program za raka kože. Izvedba je nato odvisna od posameznih držav, od vpliva posameznih protagonistov, od zdravstvene politike … Vsak tak program seveda zahteva tudi financiranje. Na Hrvaškem so nacionalni program za zgodnje odkrivanje raka kože že uvedli.

    Kakšen je strokovni napredek na področju dermatologije, je to zanimiva specializacija?

    Dermatologija je specializacija, ki je nenadoma postala izjemno zaželena, tudi v Sloveniji. Veda je res zelo široka in zajema vnetne bolezni kože, alergije, avtoimunske bolezni, dermatološko onkologijo, vključuje zdravljenje spolno prenosljivih bolezni, diagnostiko in zdravljenje venskega popuščanja, v zadnjih desetletjih tudi dermatološko kirurgijo in estetsko korektivno medicino pa še kaj. Specializacija omogoča dobro razmerje med žrtvovanjem na delovnem mestu in svobodo oziroma prostim časom. Urgentnih stanj je malo, nočnih dežurstev ni veliko, dobre so možnosti za nadaljevanje samostojne strokovne in poklicne poti.

    Vi ste profesor na fakulteti in opravljate zasebno prakso. Ali je težko usklajevati vse obveznosti?

    Je težko. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani sem zaposlen 34 let, 16 let sem bil zaposlen tudi na Univerzitetnem kliničnem centru, na Dermatovenerološki kliniki. Leta 2002 je splet okoliščin pripeljal do tega, da sem kliniko zapustil. Kot zasebnik sem hitro spoznal, da ko si na svojem, ni pravice do dopusta, bolniških, plačanih izobraževanj … Danes je v naši ustanovi zaposlenih več specialistov in sami vzgajamo specializante v želji, da bomo skupaj nadaljevali strokovno pot. Poskušamo pridobiti prave srčne in empatične kolege, ki čutijo predanost stroki in so zavezani poslanstvu zdravniškega poklica. Veliko se namreč ukvarjamo z zdravljenjem kožnih bolezni pa tudi z dermatološko onkologijo, ki je vsekakor zahtevno področje. Zelo težko se je tudi spopadati z vedno novimi birokratskimi zahtevami, ki jih narekujejo razne uredbe, predvsem ko gre za koncesijsko dejavnost. Nekaj mojih kolegov dermatologov je nad slednjim obupalo in so vrnili koncesije.

    Javno mnenje ne podpira zasebnikov v zdravstvu, kakšen je vaš pogled?

    S to ugotovitvijo se ne morem strinjati. Bralci revije Viva, recimo, so del javnosti. V akciji te revije so me izbrali za mojega dermatologa leta 2025. Pa sem, kot pravite, zasebnik v zdravstvu. Ti bralci so lahko izbirali med veliko dermatologi v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, odločili pa so se za »zasebnika«. To pomeni, da javno mnenje ni nastrojeno proti zasebnikom. Del javnosti je nezadovoljen z delovanjem javnega zdravstvenega sistema, ki po njihovem in tudi po mojem mnenju ne deluje dovolj dobro in v skladu z njihovimi pričakovanji.

    Po drugi strani pa tudi zasebniki lahko delamo znotraj javnega sistema in o sebi suvereno trdim, da tudi sem del javnega zdravstvenega sistema, in to na kar dveh ravneh, kot pedagog in učitelj na Medicinski fakulteti ter kot zdravnik specialist, ki je na voljo bolnikom v okviru javnega zdravstva.

    Neizpodbitno je namreč, da o tem, ali je storitev javna ali zasebna, odloča njen plačnik in ne lokacija, kjer je bila opravljena. Za opredelitev zdravstvene storitve kot javne tudi ni nikakršen pogoj državno lastništvo ordinacije, kjer je bila opravljena. Ustanova, ki ima koncesijo, opravlja javno zdravstveno dejavnost. Plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in storitev je torej opravljena v okviru javnega zdravstva. To pomeni, da smo zasebni zdravniki, ki imamo koncesijo, del javne zdravstvene mreže.

    Mislim, da je prisotno globoko nerazumevanje, kaj je javno in kaj državno...

    Med ljudmi je nerazumevanje, kaj je državno, javno in zasebno, bi dodal. Upam, da bo zgornja razlaga kakšnemu bralcu malo pomagala pri razumevanju te kompleksne problematike. Poglejte še en poseben primer: v Sloveniji na poseg čakate nesprejemljivo dolgo. Odločite se in ga opravite v tujini pri zasebnem zdravniku ali zobozdravniku. ZZZS vam prizna, da ste čakali nesprejemljivo dolgo, in vam povrne stroške storitve v tujini (v znesku, kot bi stala ista storitev pri nas). Torej: storitev je bila plačana v okviru javnega zdravstvenega sistema, saj je bila v končni fazi plačana iz blagajne ZZZS, ki je bistveni del javnega zdravstvenega sistema.

    Kakšne so čakalne dobe v vaši stroki? Govori se o 500 dneh ...

    Čakalne dobe so včasih nesprejemljivo dolge. Kaj jih ustvari? Trije vzroki se mi zdijo najpomembnejši. Eden je omejevanje števila pregledov. Koncesionar ima v koncesijski pogodbi natančno določeno, koliko pregledov na leto bo plačal ZZZS. Pacientov, ki bi pri nas želeli opraviti javnozdravstveno storitev, je veliko več od števila storitev, ki jih plača naročnik, posledica pa so čakalne dobe, čeprav imamo kadra za večji obseg programa dovolj. Drugi vzrok je kadrovski primanjkljaj pri nekaterih izvajalcih. Dermatološka klinika, denimo, ima velik dogovorjen obseg storitev, nima pa dovolj kadra, da bi ta program v celoti realizirala, in posledica so spet čakalne dobe. Ni prave koordinacije med zmožnostmi izvajalcev in obsegom programov. Tretji vzrok pa je izredno povečan naval pacientov s primarne ravni, se pravi, zelo veliko je izdanih napotnic, veliko tudi pod pritiskom pacientov in lahko rečem, da tudi po nepotrebnem. Ogromna dostopnost informacij, ki so včasih strokovno dvomljive, ljudi pretirano prestraši, kar vodi do mnogih preiskav in pregledov, ki po nepotrebnem obremenjujejo javni zdravstveni sistem, ustvarjajo ozka grla, čakalne dobe in nezadovoljstvo ljudi.

    Kakšen je vaš pogled na zdravnike dvoživke? Se pravi zaposlene v bolnišnici, ki popoldne delajo v zasebnih praksah?

    Ni težava, da nekdo dela popoldne. Tudi ustavno sodišče je takega mnenja. Pomembneje je zagotoviti, da se opravi celotno delo ali program v času redne zaposlitve. Govori se, da nekateri ne delajo dopoldne v matični ustanovi enako kot popoldne, to bi izpostavil kot večji problem, če je res tako. Sam tega ne vem, ker sem pač zasebnik, vem pa, da delam večino dni, velikokrat ves dan, in da sem rad z ljudmi v ambulanti. Po mojih izkušnjah utruja delo v okolju, ki je toksično, kjer imaš občutek, da je delo razdeljeno nepravično, in se ne počutiš dobro. Pomembno je, da je delavec pri delu motiviran, da se dobro delo ceni in tudi ovrednoti. To pa je po mojih izkušnjah eden izmed problemov v državnem zdravstvu in velja za vse profile. Zato si želijo drugam in ob popoldnevih delajo zunaj matične ustanove.

    Organizirate mednarodni kongres. Ali nam lahko poveste kaj več?

    Združenje slovenskih dermatovenerologov (ZSD) je leta 2022 prvič organiziralo velik kongres z mednarodno udeležbo. Ta mesec ga bo organiziralo drugič, in sicer v Portorožu od 21. do 24. maja. Organizacija takšnega dogodka je zelo stresna, tujih in domačih predavateljev bo več kot 50, poslušalcev pa več kot dvesto. Na kongresu bodo prikazani novi strokovni in raziskovalni dosežki stroke, za učenje, za izmenjave dobrih praks in izkušenj, seveda pa tudi za navezovanje mednarodnih strokovnih stikov, kar je pomembno predvsem za mlajše kolege, saj jim pomaga pri strokovni rasti in odpira prostor za mednarodne povezave. Vse to je pomembno za ohranjanje in krepitev vloge, pomena in spoštovanja slovenske dermatologije v evropski dermatološki »družini«.

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Lokalno zdravstvo

    V mesecu dni brez zdravnika v dveh občinah ostalo več kot tisoč ljudi

    Pričakovati je, da se bodo prosta mesta pri novi zdravnici hitro zapolnila.
    Anja Intihar 30. 4. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Skrb vzbujajoči rezultati

    Mladi zdravniki v Evropi v povprečju delajo 57 ur na teden

    Težave z duševnim zdravjem zdravnikov in medicinskih sester so posledica zahtevnih razmer za delo.
    Andreja Žibret 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    ZSSS

    Pacienti na bolniški bi imeli prednost v čakalni vrsti

    Zdravstvena blagajna: Z naborom 14 ukrepov do 85 milijonov prihranka. Proti posegom v pravice zavarovancev in obveznosti plačnikov prispevkov.
    Barbara Hočevar 23. 4. 2026 | 17:55
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Alpina

    Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

    V nekdanje prostore Alpine, kjer so skoraj 80 let izdelovali čevlje, se bo razširilo družinsko žirovsko podjetje.
    Maja Grgič 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlament

    Janša: Uskladili smo izhodišča, Resnica se je odločila, da bo v opoziciji

    Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja bo drugi krog stekel v sredo.
    5. 5. 2026 | 11:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Elektrodistribucija Srbije

    Srbi spet prodajajo blejsko vilo Encijan: zanjo hočejo vsaj 2,8 milijona evrov

    Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile s površino 348 kvadratnih metrov in pripadajočega zemljišča na Bledu. Prijave zbirajo do 4. junija.
    5. 5. 2026 | 06:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

    Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
    Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstvointervjuGeneracija+

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Šparglji caprese – največja uspešnica te sezone (VIDEO)

    Šparglji caprese so hit pomladi: pečeni paradižniki, mocarela, bazilika in hrustljave drobtine v preprosti sezonski jedi.
    Mirjam Grilc 6. 5. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    ZD Idrija

    Realnost iskanja osebnega zdravnika: za čakajoče šotor in sanitarije

    Nova specialistka družinske medicine bo v zdravstveni postaji v Cerknem delala le dvakrat na teden, zato bo brez osebnega zdravnika ostalo skoraj tisoč ljudi.
    Anja Intihar 6. 5. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Diego Simeone: Navijači želijo zmage, uvrstitve v zaključne boje niso več dovolj

    Trener madridskega Atletica je poudaril, da njegovo moštvo ostaja v vrhu evropskega nogometa. Rdeče-beli so prišli je dlje, kot so mnogi napovedovali.
    6. 5. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Danska sežigalnica, ki je postala smučišče

    Elektrarna je začela obratovati leta 2017, dve leti pozneje pa so uredili še smučišče in plezalno steno.
    Manca Jagodic 6. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Perpetuum Jazzile: Tokrat so izzive našli na plesišču

    Vokalni orkester v koncertni šov dodaja še ples, ne gre več zgolj za vokalno izvedbo z občasno koreografijo, ampak za celostno odrsko izkušnjo, v novo zgodbo pa vstopajo s pesmijo Thriller Michaela Jacksona. Trije člani so nam zaupali, kdaj so jih prvič zasrbele pete.
    6. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Diego Simeone: Navijači želijo zmage, uvrstitve v zaključne boje niso več dovolj

    Trener madridskega Atletica je poudaril, da njegovo moštvo ostaja v vrhu evropskega nogometa. Rdeče-beli so prišli je dlje, kot so mnogi napovedovali.
    6. 5. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Danska sežigalnica, ki je postala smučišče

    Elektrarna je začela obratovati leta 2017, dve leti pozneje pa so uredili še smučišče in plezalno steno.
    Manca Jagodic 6. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Perpetuum Jazzile: Tokrat so izzive našli na plesišču

    Vokalni orkester v koncertni šov dodaja še ples, ne gre več zgolj za vokalno izvedbo z občasno koreografijo, ampak za celostno odrsko izkušnjo, v novo zgodbo pa vstopajo s pesmijo Thriller Michaela Jacksona. Trije člani so nam zaupali, kdaj so jih prvič zasrbele pete.
    6. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Vredno branja

    Trg dela ne čaka. Prihaja prenova, ki bo krojila prihodnost kadrov (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
    5. 5. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    »Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo