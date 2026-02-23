Previdnost na zahodu in politični »preporod« na vzhodu

Teden brez pomembnih premikov na delniških trgih, tudi kratkoročna evforija po volitvah na Japonskem se je umirila. Še vedno prevladuje strah pred močnejšo disrupcijo industrije programske opreme zaradi umetne inteligence. Nekaj dodatne previdnosti pa je v Združenih državah Amerike (ZDA) povzročil tudi močan trg dela, ki bi lahko nekoliko zamaknil pričakovana znižanja obrestne mere. Evropa kaže znake stabilne, a počasne rasti. Na drugi strani sveta je Japonska po volilni zmagi vladajoče stranke doživela pravi borzni razcvet, Kitajska pa se ob praznovanju novega leta še vedno spopada z deflacijskimi pritiski.

Ameriški delniški indeksi so teden zaključili v rdečem, predvsem zaradi še vedno prisotnih skrbi glede razvoja umetne inteligence. Tehnološki indeks Nasdaq Composite je izgubil slab odstotek vrednosti, nekoliko manj pa S&P 500 in Dow Jones. Kljub negotovosti v tehnološkem sektorju pa ameriški trg dela ostaja presenetljivo močan. Januarja so delodajalci dodali 130.000 delovnih mest, kar je preseglo napovedi in stopnjo brezposelnosti znižalo na 4,3 odstotka. Ta podatek s trg dela je takoj vplival na pričakovanja glede znižanja obrestne mere Federal Reserve (FED); verjetnost, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene do junija, se je precej zvišala. Strah močnega trga dela je nekoliko ublažil podatek o inflaciji, saj je indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) januarja obstal na 2,4 odstotka na letni ravni.

Evropski trgi so teden zaključili v rahlo pozitivnem, indeks Stoxx Europe 600 je sicer dosegel nov vrh, a teden končal z rastjo okoli enega odstotka. Gospodarstvo evroobmočja je v zadnjem četrtletju lanskega leta zraslo za 0,3 odstotka, pri čemer je bila z 0,8-odstotno rastjo najmočnejša Španija. Nemčija se še naprej spopada s številnimi izzivi; čeprav so se veleprodajne cene zaradi dražjih kovin in hrane zvišale za 1,2 odstotka, se je zaposlenost v državi nekoliko skrčila. V Veliki Britaniji politično ozračje ostaja napeto, tudi britansko gospodarstvo je v zadnjem četrtletju zabeležilo skromno 0,1-odstotno rast.

Japonski delniški trgi je bil zmagovalec predpreteklega tedna in je tudi med najboljšimi trgi od začetka leta. Se pa rast ta teden že umirja. K skokoviti rasti predpreteklega tedna je pripomogla prepričljiva zmaga stranke LDP premierke Sanae Takaiči. Z osvojeno večino na volitvah se Japonski obetajo agresivna fiskalna poraba, davčne olajšave in morda tudi zgodovinska sprememba ustave, ki bi omogočila znatno povečanje izdatkov za obrambo. Jen se je po verbalnem posredovanju oblasti okrepil na raven med 150 in 155 jenov za dolar, donosnost desetletnih državnih obveznic pa se giblje nekoliko nad dvema odstotkoma.

Kitajski borzni trgi so teden pred praznovanjem novega leta zaključili zmerno pozitivno (indeks CSI 300 je pridobil 0,39 odstotka). Kljub temu državo še vedno pesti deflacija; cene pri proizvajalcih imajo že precej dolg časovni trend padanja. Kanček optimizma vliva nepremičninski trg, na katerem se padanje cen rabljenih stanovanj upočasnjuje. Kitajska ljudska banka (PBOC) je obljubila »zmerno ohlapno« denarno politiko za leto 2026, kar nakazuje na možnost nadaljnjih znižanj obrestnih mer za spodbujanje domače porabe in tehnoloških inovacij.