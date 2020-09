Prevozniškim poštnim nabiralnikom šteti dnevi

Ljubljana – V drugi polovici novembra bodo začeli veljati strožji pogoji za pridobitev licence za opravljanje prevozniške dejavnosti, katerih namen je omejiti nelojalno konkurenco v tej dejavnosti. Nekateri prevozniki opozarjajo, da jim bo to povzročalo težave, tako so rok za uskladitev z delom novih pravil zaradi posledic epidemije že podaljšali do junija prihodnje leto. Državni zbor je lani tudi ob pobudi gospodarske in obrtne zbornice sprejel novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero so med drugim zaostrili pogoje za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti. Glavni namen teh sprememb je bil omejitev ...