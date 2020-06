Alex Luckmann, Iztok Seljak, Inovatis, Dušan Lapajne, Ladis, Andra Krapš Rejc, Rafis in pridruženi partnerji, ki imajo skupaj 52 odstotkov kapitala družbe H&R so danes objavili prevzemno namero za prevzem vseh delnic družbe H&R, so sporočili.



Alex Luckmann je zunanji partner dela managerjev Hidrie. Med drugim je bil solastnik družbe Filc, ki so jo prodali nemškim lastnikom.



Družba H&R je lastnica skupine Hidria, ki deluje v avtomobilski indtustriji.