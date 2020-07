Prevzemna ponudba za H&R

»Po objavi prevzemne namere 24. 6. 2020 je skupina prevzemnikov, notranjih lastnikov in predstavnikov širšega vodstva Hidrie ter strateškega partnerja Alexa Luckmanna danes v Delu objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe H&R, d. d., krovne družbe in lastnice skupine Hidria. Prevzemna ponudba je veljavna do 19. 8. 2020, vključuje pa ponudbo za ceno delnice v vrednosti 27 evrov na delnico,« so sporočili iz konzorcija prevzemnikov.Preberite tudi: Avtoindustrija: Ogroženih je 10.000 delovnih mestPonudbena cena ustreza ocenjeni vrednosti družbe, pri čemer Hidria kljub zaostreni situaciji zaradi krize kot posledice covida-19 ...