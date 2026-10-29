Prevzemna ponudba za Pokojninsko družbo A krepko nad knjigovodsko vrednostjo

Družbi Axor holding in Equinox nepremičnine sta danes objavili prevzemno ponudbo in prospekt za odkup vseh 81.737 delnic družbe Pokojninska družba A (PDA), ki niso v njuni lasti, razberemo iz oglasa. Delničarjem prevzemnika ponujata 401 evro za delnico v denarju, kar je 14,4 odstotka nad knjigovodsko vrednostjo delnice na dan 31. 12. 2025. Lastništvo PDA je razdrobljeno na več kot 20 lastnikov (Petrol, SIJ, Lek …). Ponudba velja od vključno 30. oktobra do vključno 28. decembra 2026, pod enakimi pogoji za vse delničarje. Prevzem bo v celoti financiran z lastnimi sredstvi prevzemnikov, brez bančnih posojil, v sporočilu za javnost navajata obe družbi. Axor nepremičnine je v lasti družine Rigelnik, Equinox nepremičnine pa je v lasti Axor, Kapitalske družbe in malih delničarjev ter kotira na ljubljanski borzi. Prevzem smo sicer napovedali v članku: Axor in Equinox v prevzem Pokojninske družbe A. Axor in Equinonox sta sicer nedavnu uspešno izstopili iz lastništva romunske družbe Fondul Proprietata, neuspešni pa sta bili s ponudbo za nakup ljubljanske borze, ki deluje v sestavu zagrebške borze. Glavno premoženje Equinox nepremičnin so hoteli in poslovne stavbe v Ljubljani.

Zavarovancem nižja premija

Za zavarovance sama sprememba lastništva v prvi fazi ne bi pomenila nič. Po uspešnem prevzemu (če ga odobrijo regulatorji) pa prevzemni družbi napovedujeta, da bosta znižala upravljavsko provizijo. »Upravljavska provizija delniškega in uravnoteženega sklada se bo znižala na 0,80 odstotkov. Cilj je, da PDA do leta 2030 doseže kapitalsko ustreznost najmanj 250 odstotkov in postane ena kapitalsko najtrdnejših pokojninskih družb na trgu,« sta zapisala prevzemnika. Po uspešnem prevzemu bosta družbo dokapitalizirala z 11 milijoni evrov in vpeljala petletni moratorij na izplačilo dividend.

»Delničarjem ponujamo ceno, ki presega knjigovodsko vrednost delnice, in enake pogoje za vse. Zavarovancem pa dajemo zavezo, da bo PDA postala ena kapitalsko najtrdnejših pokojninskih družb na trgu,« Peter Krivc, izvršni direktor družbe Axor holding.

»Z nižjo upravljavsko provizijo bo več privarčevanega denarja ostalo zavarovancem. Z več kapitala bo PDA odpornejša na tržna nihanja. Za zavarovance to pomeni nižje stroške in večjo varnost prihrankov,« napoveduje Matej Rigelnik, izvršni direktor družbe Equinox nepremičnine.