Prevzemniki večinski lastniki Hidrie

Prevzemno ponudbo za delnice družbe H&R, lastnice avtomobilskega dobavitelja Hidrie, je sprejelo šest akceptanov s skupaj 0,9 odstotka vseh izdanih delnic družbe.



Prevzemniki predsednik uprave Iztok Seljak, menedžer Dušan Lapajne, družina Rejc in Alex Luckmann so s prevzemno ponudbo pridobili dodatnih 7955 delnic družbe in s tem svoj delež v lastništvu družbe dvignili na 53 odstotkov, je razvidno iz objave v Delo.



Prevzemniki so na Agencijo za trg vrednostnih papirjev že oddali obvestilo o izidu prevzemne ponudbe in izjavo, da je bila prevzemna ponudba uspešna. ATVP bo v treh delovnih dneh izdala odločbo o izidu ponudbe, je sporočil Iztok Seljak.