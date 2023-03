Prezaposlitev sobaric načrtujejo tudi v Istrabenz Turizmu

Kot kaže, bi lahko po Hotelih Bernardin storitev čiščenja sob na zunanjega izvajalca z aprilom prenesli tudi v Istrabenz Turizmu. Uprava te državne družbe, ki jo vodi Aleš Semeja, je namreč svet delavcev in sindikat obvestila, da nameravajo sobarice prezaposliti na zunanjega izvajalca. Na katerega, še ni znano, domnevajo pa, da gre za Aktivo čiščenje.

Kot pojasnjujejo v sindikatu družbe, gre za okoli 50 sobaric. Ker le dva od šestih hotelov poslujeta bolj sezonsko, razloga za prezaposlitev oziroma tako imenovani outsourcing ne vidijo. »Vzdušje ni najboljše, tudi zaradi tega, kar se je dogajalo v Savi Turizmu,« pravi prvi sindikalist Andrej Grahor. Spomnimo, Sava Turizem je prejšnji teden na Aktivo čiščenje prezaposlila okoli 35 sobaric, zaradi česar so te potem stavkale.

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije je zato ponovno pisal predstavnikom vlade, poslancem in vodstvu Slovenskega državnega holdinga ter jih pozval, naj ustavijo prezaposlitve v državnih turističnih podjetjih. »S stavko v Savi Turizem smo vas opozorili, da mislimo resno, da ste bitko sicer dobili, a se boj za pravice tudi teh, od vas prezrtih sobaric šele začenja. Medtem ko zunanji izvajalci storitev čiščenja kujejo visoke dobičke in bogatijo, predvsem na račun državnih družb, se delavce, zaposlene v teh družbah, izkorišča na vse možne načine, od sramotno nizkih plač, nižjih dodatkov k plači, težkih in človeka nedostojnih pogojev dela, nižjih izplačil regresa za letni dopust in drugo,« so sporočili.

»Z mesecem aprilom naj bi bile prezaposlene v Aktivo čiščenje tudi sobarice v družbi Istrabenz Turizem. In vi lahko to preprečite,« so dodali. Menijo namreč, da lahko le politika izkorenini te škodljive prakse.