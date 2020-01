Pri Berlinu nameravajo letno izdelati pol milijona vozil 

Tesla namerava v tovarni pri Berlinu na leto izdelati pol milijona električnih vozil. Dokumenti, ki so jih pri avtomobilskem proizvajalcu včeraj objavili na spletu, pričajo, da bodo v mestu Gruenheide izdelovali Model 3 in Model Y, pa tudi modele, ki jih bodo šele zasnovali.



Gigantska tovarna, gre za Teslino že četrto, bo imela na voljo vse potrebno za celotno sestavo električnega vozila, vključno s proizvodnjo baterije.



Kot poroča ameriška tiskovna agencija AP, bo morala tovarna pred dejansko proizvodnjo prestati še inšpekcijski pregled vplivov na okolje ter javni posvet zainteresiranih strani.



Teslina tovarna naj bi začela obratovati julija prihodnje leto, kar je za nemške okvire precej optimistična napoved. AP omenja letališče v bližini Berlina, ki so ga začeli graditi leta 2006, načrtovano odprtje pa je nato zamujalo za kar osem let.