Pri inflaciji še nismo zmagali, a zmagujemo

Ko dobimo podatke za prvo četrtletje, recimo o plačah, bomo sredi leta imeli jasnejšo sliko in boljše temelje za sprejemanje odločitev o obrestnih merah, pravi Gabriel Makhlouf, guverner irske centralne banke in član sveta ECB. Glede znižanja obresti meni, da »nam ni treba hiteti. Bolj pomembno je, da sprejmemo pravo odločitev.« Z njim smo se pogovarjali tudi o vzrokih za uspešen gospodarski preobrat Irske po letu 2010, ko je prišla v režim trojke, padajoči evrski inflaciji in strateških izzivih, ki čakajo vlade in odločevalce v evrodeželi.

Irska je v zadnjem desetletju doživela velik napredek, ob tem pa je pokazala tudi precejšnjo odpornost na šoke zadnjih let. A recimo leta 2010 so bile razmere pri vas precej drugačne, država je v času hude finančne krize zaradi resnih makroekonomskih neravnovesij prišla v režim trojke. Kakšna je zgodba za tem izjemnim preobratom?

Res je izjemen. Za to so trije glavni razlogi. Najprej, so bili to precej osredotočeni, odločni in uspešni napori vlade pri odpravi nastalih makroekonomskih neravnovesij in učinkov finančne krize na javne finance. Politika in domače oblasti so imele pri tem pravzaprav veliko podporo javnosti. Prevladalo je spoznanje, da imamo težave in da jih moramo rešiti.

Drugič, finančni sistem, ki je bil glavni vzrok za nastale težave, je bil popravljen. To je trajalo kar nekaj časa, a na koncu je bil saniran. Kot veste, imamo zdaj manj bank, kot smo jih imeli, a te so zdaj precej trdnejše. Tveganja v njih so precej bolje obvladljiva. Zelo pomembna so makrobonitetna pravila, uvedli smo jih v 2015, ki so zelo namenoma osredotočena na zaustavljanje nepremišljenega kreditiranja in izposojanja. Zadnjih 18 mesecev, ko je inflacija porasla, prav tako pa tudi obrestne mere, je bilo sicer težko za gospodinjstva. A ugotovili smo, da so gospodinjstva, ki so najela posojila po naši uvedbi pravil, precej bolj finančno odporna.

Tretji in hkrati zelo pomemben razlog pa so multinacionalke, ki ključno prispevajo k izvozu in so bile hkrati odporne proti vsem krizam. Tudi zato, ker so osredotočene na farmacijo in tehnologije, kjer je bilo vseskozi veliko povpraševanje. V tem multinacionalnem sektorju dela zelo veliko ljudi, njegov izvoz pa je v krizi okreval hitreje. Zato je ostal uspešen zaposlovalec in davkoplačevalec.

Če pogledamo zadnje uradne podatke Eurostata, se Irska lahko zdaj lahko pohvali z nizkim deležem javnega dolga v BDP. Prav tako ustvarja proračunski presežek, kar je res prava redkost med evropskimi državami. Kako to pojasnjujete?

Deloma to pojasnjuje dejstvo, da statistiki izračunavajo BDP na način, ki v resnici ne odraža povsem domače ekonomije. Veliko tehnoloških in farmacevtskih družb ima sicer sedež na Irskem, proizvodnjo pa imajo marsikje po svetu. V skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi pa je vse to vključeno v irski BDP. Ob dejstvu, da so nekatere statistične številke videti neverjetne, v naši centralni banki uporabljamo drugačen meter za razumevanje irskega gospodarstva. Tega se je pomembno zavedati. Naš centralni statistični urad uporablja drugačno merilo, bruto nacionalni dohodek, ki skuša odstraniti omenjene mednarodne učinke. Irsko gospodarstvo seveda dobro deluje in življenjski standard ljudi se izboljšuje. To najbolj vidimo na trgu dela, kjer je v zadnjih šestih letih, od 2017, nastalo približno 450 tisoč novih delovnih mest.

Impresivna številka, ni kaj.

Da. To je posledica večjega priseljevanja, večje participacije žensk in vključenosti starejših delavcev. V zadnjih desetih letih se je realni dohodek gospodinjstev v povprečju povečeval za 2,5 odstotka na leto. Od tega so imele koristi javne finance. Tudi prilivi od davka, ki ga plačujejo korporacije, so v zadnjih dveh letih presegali naša pričakovanja. Velike družbe plačajo veliko davkov in to pomaga javnim financam. Vendar pa je ta davek hkrati tveganje za Irsko, saj pomeni, da smo odvisni od manjšega števila družb, ki prispevajo največ.

Vlada je upoštevala naš nasvet, da presežne davčne prilive naloži dolgoročno in posebej, v državni premoženjski sklad. Naše sporočilo je bilo: ne porabite tega denarja, saj ni jamstva, da bo vsako leto na razpolago. Vlada je lani ustanovila dva premoženjska sklada, da bi z njima pokrila učinke demografije, staranja prebivalstva in pokojnine in pa podnebno tranzicijo.

Na drugi strani se gospodarsko uspešna Irska sooča tudi z nekaj izzivi. Med njimi izstopa pomanjkanje stanovanj, ki še zlasti zadeva mlajše generacije. Izboljšanje razpoložljivosti in dostopnosti stanovanj ostaja prioriteta ekonomske politike. Kakšen je vaš pogled na to? Kako rešiti ta problem, pomemben za prihodnost Irske?

Najprej, ta problem ni posebnost Irske, zasledimo ga tudi povsod drugje po svetu. Vzroki za to so verjetno dvojni. Imamo neravnotežje med povpraševanjem in ponudbo stanovanj. Z rastjo ekonomije se je povečalo povpraševanje, še posebej zaradi velikega priseljevanja iz tujine. Potrebovali smo ljudi, da pridejo k nam in zato potrebujemo tudi stanovanja. Na drugi strani pa je ponudba odvisna od gradbeništva, ki pa še ni okrevalo na raven izpred krize. Tedaj je bilo zgrajenih 60 tisoč enot, zdaj pa jih s težavo zgradijo 30 tisoč.

Torej imamo kombinacijo naraščajočega povpraševanja in težav v gradbeništvu. Ni čarobne paličice za to vprašanje, ki pa seveda mora biti rešeno. Zato, ker omejuje rast in ustvarja nepotrebna tveganja za stabilnost finančnega sistema. Za rešitev bo potrebna reforma planiranja in tudi gradbeni sektor se bo moral prilagoditi, pri tem pa potrebuje podporo vlade z ustreznimi politikami. Recimo spodbude, da naredimo obstoječe zgradbe bolj okoljsko učinkovite z izolacijo itd., so zdaj zelo izdatne, zato je na voljo manj delavcev za gradnjo novih stanovanj. Ta problem ima tako več dimenzij, ki jim bo treba nasloviti. Toda vlada ima načrt, postavila si je cilje, bo pa njihovo doseganje vzelo nekaj časa.

Poglejva še inflacijo, ki je širom evrodežele na padajoči krivulji. Kot kaže, je vzrok za padec inflacije prav preobrat na strani prejšnjih ponudbenih šokov, umirjajo se cene energije, tudi hrane. Smo morda pri spopadu z inflacijo že zmagali?

Zmagali še nismo, pač pa zmagujemo. Proces dezinflacije je dobro na poti. Morda so ljudje že pozabili, a stopnja inflacije je bila v evrskem območju še nedolgo nazaj dvoštevilčna.

Drži, tudi pri nas je bila lani januarja desetodstotna, letos pa je bila v istem mesecu trikrat nižja, 3,3-odstotna.

Da, zdaj ni več dvoštevilčna. A naš cilj ostaja, da je dvoodstotna in taka še ni. Naša denarna politika nedvoumno deluje, umirila je povpraševanje, koristil ji je tudi padec cen energije. Razlog, da še ne verjamem povsem v zmago pri padcu inflacije, pa je inflacija pri storitvah, ki je nekoliko bolj zapletena. V centralnobančnem okolju smo razvili sledilnik plač in vemo, da so se te konec 2023 nekoliko upočasnile. A plačna pogajanja v Evropi niso končana, tako, da moramo še počakati, da vidimo, kaj se se bo zgodilo. A trenutno me veseli, da se inflacija znižuje in da denarna politika deluje.

Kje pa sicer še vidite tveganja?

Plačna pogajanja nas lahko pripeljejo v napačno smer. Potem so tu še tveganja povezana z geopolitiko. Cene energije gredo lahko navzdol, lahko pa tudi v drugo smer. Vidimo, kaj se dogaja v Rdečem morju in še vedno imamo vojno v Evropi, ki je pomembna. Še septembra nisem bil prepričan, da obrestne mere ne bodo šle ponovno navzgor in sem pustil obe možnosti odprti. Zdaj pa smo dosegli stopnjo, ko ne govorimo več, da bodo obrestne mere še višje, pač pa le še, koliko časa bomo ostali na obstoječi ravni.

Kdaj pričakujete odločitev o znižanju obrestnih mer ECB?

Moj pogled je, da moramo biti previdni. Zgodovina nam namreč pove, da ima prehitro rahljanje denarne politike lahko nezaželene posledice, je nedavno ugotovil IMF v analizi dogajanja zadnjih stotih let. Menim, da ko dobimo podatke za prvo letošnje četrtletje, recimo o plačah, bomo sredi letošnjega leta že imeli jasnejšo sliko in boljše temelje za sprejemanje odločitev. In potem seveda sledi tudi vprašanje, kaj potem, ko sprejmemo prvo obrestno odločitev, kdaj sprejeti naslednjo. Menim, da moramo pustiti možnosti odprte in si prizadevati za postopno rahljanje politike. Ne smemo se zavezati, da nekaj storimo v prihodnosti, ne da bi v celoti razumeli razmer. Verjamem, da moramo še naprej delovati odvisno od podatkov in izrekati mnenja.

Torej še ne morete reči, ali bi do prvega znižanja obresti ECB prišlo že junija?

Predvsem menim, da nam ni treba hiteti. Bolj pomembno je, da sprejmemo pravo odločitev.

Upamo seveda, da bo inflacija končno izzvenela. Katere glavne naloge in skrbi sicer ostajajo vladam, centralnim bankam in drugim odločevalcem?

Glavne skrbi so po mojem štiri velike tranzicije. Najprej, podnebne spremembe. Drugič, demografija, staranje naših družb. Tretjič, digitalizacija, vpliv tehnologij na delovanje naših gospodarstev. Te spremembe so univerzalne in se že dogajajo. Četrta tranzicija se na nesrečo prav tako dogaja, a ima za razliko od prvih treh več potenciala, da jo zaokrenemo, čeprav to trenutno ni videti. V mislih imam geopolitično razdrobljenost. Vstopili smo v svet – in zdi se, da se bo to nadaljevalo – kjer je več ovir za trgovanje, več je tudi trenj v mednarodni trgovini in Svetovna trgovinska organizacija zadnja leta sploh več ne deluje. To ima lahko večje posledice tudi za manjše države, kot sta tudi Irska ali Slovenija, ki se zanašajo na odprte trge in meje.

Ta štiri področja po mojem potrebujejo precej več pozornosti. Živeli bomo v svetu, kjer bo več ekstremnih vremenskih pojavov in ta prehod je lahko zelo disruptiven in daljši, kot si ljudje želijo. Vse to ima tudi posledice za makroekonomijo. Staranje prebivalstva ima posledice za trg dela in javne finance. Tehnologija, zadnja stvar pri njej je umetna inteligenca, preobraža način, kako delujejo naša gospodarstva. Tempo sprememb je čedalje hitrejši in njegovo razumevanje je pomembno tudi za centralne banke, pri monetarnih odločitvah, nadzoru finančnega sistema. Podnebnih sprememb, staranja družb in tehnologije pač ne moremo ustaviti, pri geopolitiki pa lahko sprejemamo odločitve.

Zadnjih pet ali pa zadnjih deset let po finančni krizi je svet – v primerjavi s prejšnjimi 30 ali 40 leti – v obdobju velikih disrupcij. Kakšno vlogo lahko igrajo institucije, kot je naša, da skupnostim pomagajo razložiti, kaj se dogaja, da ljudje lahko razumejo in imajo še naprej zaupanje v institucije? Sam sem močan zagovornik ideje, da imajo institucije veliko odgovornost, da ljudem razložijo, kaj se dogaja v njihovih življenjih. Zato, da lahko tudi sami sprejmejo nekatere sprejete odločitve. V nasprotnem primeru, če ljudje institucijam ne zaupajo, lahko pridemo v precej slabo situacijo.

In še to: Evropska centralna banka je lani praznovala 25-obletnico, evro pa je še vedno precej mlada valuta, ena najmlajših v svetu. Kako ga vidite v prihodnjih 25 letih?

Kot centralni bankir sem sicer tu optimist. Mislim, da bo še naprej rastel kot močna valuta. Zato, ker verjamem, da ima evropsko gospodarstvo še naprej potencial za rast. Bo pa to zahtevalo, da se zgodijo spremembe, ki bodo podprle rast. Recimo, bančna unija bo morala biti dokončana, kapitalski trgi bodo morali delovati na precej bolj poenoten način kot zdaj, ko so zelo razdrobljeni. Za zdaj imamo zasnovan makroekonomski okvir, ki pa je razdrobljen. V obdobju prihodnjih 25 let se bo ta razdrobljenost zmanjšala. O tem sem prepričan, saj bodo ljudje videli, kakšne koristi imajo od močne Evrope, močnega enotnega trga in močne valute. Zato ostajam pozitivno naravnan glede prihodnosti.