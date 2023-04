Pri izkoristku vetra bi se Slovenija lahko zgledovala po Španiji

V nadaljevanu preberite:

Španija je Sloveniji vzor na področju pravic žensk in skupnosti LGBT+, je med februarskim obiskom španskega premiera Pedra Sáncheza poudaril predsednik vlade Robert Golob. In vendar to ni edino področje, na katerem Slovenija pogleduje proti Iberskemu polotoku. Španija je Sloveniji prav tako zgled pri zelenem prehodu in ambicioznejšem povečevanju deleža obnovljivih delov energije, posebej vetra. To pa je bil tudi osrednji namen obiska delegacije slovenskih elektrogospodarstvenikov v Madridu, ki jo je vodil minister za okolje Bojan Kumer.