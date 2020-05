Pri kupovanju prek spleta se lahko hitro opečemo

Roke stran od ponaredkov



Bolje petkrat preveriti

Izogibajmo se nakupu ponaredkov, se ne splača!



Evolucija občutka

Ljubljana – V času, ko ljudje več kupujejo po spletu in ko so v to zaradi novih okoliščin prisiljeni tudi tisti, ki še niso vešči internetnega poslovanja in nakupovanja, se kot virus širijo tudi »podjetneži«, ki poskušajo zlorabiti naivnost ali neprevidnost kupcev. Zato ne bo odveč, če spomnimo, kako se izogniti pastem, kako se lotiti spletnega nakupa, da bo čim bolj varen pa tudi, da se bo utrdilo zaupanje kupcev v novi nakupovalni kanal.Posebej vroča je v tem obdobju trgovina z zaščitnimi sredstvi. Da bi preprečili prevare, povezane s koronavirusom, so združile moči največje svetovne spletne platforme (Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish in Yahoo) in v zadovoljstvo evropske komisije samozaščitno sprejele vrsto ukrepov: odstranile so zavajajoče oglase (na primer za obrazne maske, rokavice, dezinfekcijske gele in za »čudežne« izdelke brez potrjenih učinkov na zdravje), povečale so nadzor nad spletnimi vsebinami, začasno so prepovedale prodajo ali oglaševanje določenih izdelkov (mask, razkužil), večjo pozornost so namenile spremljanju cen in morebitnih podražitev in prodajnih akcij, vzpostavile so posebne komunikacijske kanale z nacionalnimi nadzornimi organi.Javnost so poučile, kdaj je treba pri kupovanju potegniti ročno zavoro: če oglas vsebuje obljubo oziroma izjave »zdravnikov« ali »strokovnjakov«, da izdelek zdravi ali preprečuje covid-19, če vsebuje imena ali logotip organov ali institucij brez virov ali spletne povezave na uradne dokumente, če navaja, da je »samo še nekaj izdelkov na zalogi«, »najnižja cena na trgu«, če so cene bistveno višje od običajnih – »zaradi zdravilnih učinkov na virus« …Po besedahiz Evropskega potrošniškega centra (EPC) Slovenija pri njih za zdaj niso zaznali večjega števila spletnih prevar. Trenutno prevladujejo vprašanja potrošnikov zaradi odpovedi letov, potovanj, dogodkov. Več potrošnikov pa se je pritožilo nad ponudnikom, ki je po spletu prodajal dezinfekcijsko tekočino brez ustrezne deklaracije.Kot poseben problem prodaje po spletu pa Javornikova navaja prodajo ponaredkov. Mreža EPC je pripravila poročilo o tem, kako ponaredki vplivajo na pravice potrošnikov pri spletnih nakupih. Potrošnikom svetuje, kako se izogniti tveganjem in kako ravnati, če se ujamejo v past. Deset nasvetov o tem so objavili v posebni brošuri. Tradicionalna tarča ponarejevalcev so dragi luksuzni izdelki, a je med ponaredki najti tudi drugo raznovrstno blago. Cene so nenavadno ugodne, izdelki pa po spletu preprosto dostopni. Mreža EPC kljub temu svetuje, naj potrošniki ne kupujejo ponaredkov, ker se s tem izpostavljajo zdravstvenim, varnostnim in tudi finančnim tveganjem.Priporočila, na kaj vse naj bodo pozorni pri nakupovanju, je na stranke bank in hranilnic naslovilo tudi. Denar, ki ga kupec nakaže prevarantskemu prodajalcu, je namreč zelo težko dobiti nazaj.Prvo, kar združenje polaga na srce spletnim kupcem, je, naj skrbno preverijo spletno prodajno mesto ali trgovca: za kakšno podjetje gre, od kod izhaja. Morebitne spore je namreč laže reševati, če je podjetje iz Evropske unije. Če podatkov o njem ni mogoče najti, je treba biti še bolj previden. Dobra referenca za kupca so lahko izkušnje njegovih prijateljev in znancev s tem trgovcem pa tudi odzivi oziroma ocene drugih kupcev (feedback), objavljeni na isti spletni strani.Dobro je preveriti tudi kontaktne podatke trgovca, in to s klicem na objavljeno telefonsko številko ali po elektronski pošti. Domeno ponudnika je mogoče preveriti na spletni strani, ki je namenjena prav temu ( https://whois.domaintools.com /). Tu kupec izve, kdaj in kje je bila domena registrirana.Pozornost velja tudi naslovni vrstici spletnega mesta. Če se začne s https (obvezen je s, na primer https://naslov.com), je to dokaz, da gre za varno povezavo. Tedaj je prenos podatkov o kreditni kartici šifriran in skrit pred očmi vsiljivcev na spletu.Tudi bančno združenje svari pred kupovanjem ponaredkov. Vse trgovine s ponaredki, ki jih je izsledil Si-Cert (Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost), namreč delajo po istem principu: ponujajo izdelke priznanih blagovnih znamk po izjemno nizkih cenah. Izdelki so na zalogi, podatkov o proizvajalcu pa ni. Trgovec bo izdelek poslal, a bo ta lahko na carini zasežen in uničen. Kupec ne bo samo ob kupljeno blago, ampak mu grozi še globa, reklamacije pa niso mogoče.Bolj slikovita in konkretna opozorila naniza strokovnjak za digitalni marketingiz podjetja Madwise. Kredibilnost spletnega mesta je lahko dvomljiva, če so cene smešno nizke ali popusti enormni; če ima trgovina, ki je bila ustanovljena pred mesecem dni, že na primer več kot pet milijonov nakupov; če se predstavlja kot kanadsko podjetje (po sedežu), blago pa pošilja iz Šanghaja; če obljublja plačilo prek paypala, nato pa zahteva vnos podatkov o plačilni kartici, namesto da bi kupca preusmeril na stran paypala (podatkov za plačilo nikoli ne vnašamo na spletni strani trgovine).Preveriti velja še, kako trgovec odgovarja na reklamacije (kakšen je reklamacijski zapisnik, stroški pošiljanja, kam se pošlje reklamirano blago itn.) in kakšna je varnost povezave. Tudi če trgovec kupca v postopku plačila spelje na drugo spletno stran, na kateri naj bi končal nakup, je to znak za alarm.Komu torej lahko potrošnik zaupa, kako izostri občutek, ali je naletel na kredibilnega, poštenega ponudnika ali naj se mu raje izogne? Palčič potegne vzporednico s klasično fizično trgovino, ki smo se jo ljudje skozi potrošniško evolucijo naučili oceniti. »Običajno se lahko zanesemo na svoj instinkt, da bomo v trgovini v nakupovalnem centru pod neko blagovno znamko dobili ustrezen izdelek za pričakovano ceno – v nasprotju z nizkocenovno trgovino v sumljivi četrti, ki že s svojim videzom v nas vzbuja dvome. Enako se bo sčasoma ta evolucija zgodila tudi na spletu. Prilagodili se bomo spletnemu ekosistemu, spoznali, kaj so glavni kriteriji, s pomočjo katerih bomo znali presoditi, katera spletna trgovina je vredna zaupanja in v kateri se lahko osmolimo.«