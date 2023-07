Pri nas plače že zdaj najbolj obremenjene

V nadaljevanju preberite:

Slovenske plače so najbolj obremenjene tako v primerjavi z našimi sosedi kot največjim trgovinskim partnerjem. Razlike se bodo še povečale, saj Slovenija uvaja nove in višje davke, Hrvaška, Avstrija in Nemčija pa obremenitve zmanjšujejo.

Finančni ministri naših severne in južne sosede ter največje trgovinske partnerice skoraj tekmujejo z iskanjem možnosti za razbremenitev plač. Slovenija gre v nasprotno smer. Naredili smo primerjavo med plačam in pogledali kaj snujejo v omenjenih državah ter kako bo to vplivalo na konkurenčnost Slovenije.