Pri telekomunikacijskih operaterjih Telemach Slovenija in T-2 bo z decembrom prišlo do podražitev nekaterih komunikacijskih storitev. Kot razlog za prilagoditev cen v podjetjih navajajo naraščajoče stroške in uskladitev z inflacijo. Pri Telekomu Slovenije in A1 medtem trenutno ne načrtujejo podražitev, so v podjetjih pojasnili za STA.

Pri Telemachu so spremembe cen elektronskih komunikacijskih storitev napovedali konec oktobra. Kot so pojasnili v objavi na svoji spletni strani, bodo cene ob rasti stroškov uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. Uskladitev znaša 3,3 odstotka in se med drugim nanaša na mesečne naročnine za fiksne in mobilne storitve ter doplačila za dodatne sprejemnike.

V primeru mesečne naročnine v višini 30 evrov z davkom na dodano vrednost (DDV) se ta tako zviša na 30,99 evra z DDV, mesečna naročnina v višini 45,90 evra z DDV pa se uskladi na 47,41 evra z DDV, so s primerom ponazorili pri Telemachu. Višje cene bodo veljale od 1. decembra letos.

Uskladitev cen med drugim ne velja za obroke za terminalsko ali drugo opremo, kupljeno na obroke, in že dogovorjene kupnine za opremo ter za regulirane cene gostovanja v EU. Kot so ob napovedi prilagoditve cen še zapisali pri Telemachu, se potrebe uporabnikov in način uporabe telekomunikacijskih storitev nenehno spreminjajo, z njimi pa tudi zahteve po zmogljivosti, zanesljivosti in kakovosti omrežij.

»Sledenje tem pričakovanjem zahteva stalna vlaganja v infrastrukturo, tehnologijo in razvoj storitev,« so zapisali. S to uskladitvijo cen bodo v podjetju ohranili pogoje za nadaljnja vlaganja in zagotavljanje kakovostnih storitev, so še zagotovili pri Telemachu. Z decembrom se bodo podražile tudi položnice uporabnikov komunikacijskih storitev T-2.

Cene bodo uskladili s stopnjo povprečne letne inflacije za leto 2025, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS (Surs), in sicer največ do višine 2,4 odstotka, izhaja iz obvestila, ki so ga objavili konec oktobra. V primeru mesečne naročnine v višini 20 evrov, se bo cena tako zvišala na 20,48 evra, so navedli pri T-2. Prilagoditev cen storitev so v družbi utemeljili s spremenjenimi tržnimi razmerami ter naraščajočimi stroški energentov, stroški dela, stroški zakupov medijev in drugimi stroški poslovanja.

Pri T-2 s 1. decembrom obenem povečujejo vključene količine podatkovnega prenosa v gostovanju EU/EEA v mobilnih paketih Oranžni Mini in Maxi ter Podatkovni Maxi. V A1 Slovenija medtem v letošnjem letu ne načrtujejo podražitev naročniških paketov, so za STA sporočili iz podjetja. Podražitev prav tako v tem trenutku ne načrtujejo pri Telekomu Slovenije. O morebitnih prihodnjih spremembah bodo naročnike pravočasno obvestili, so pojasnili za STA.