Ilirika kot prva do evropske kripto licence MiCA: kaj to pomeni za vlagatelje?

Z Igorjem Štembergerjem, lastnikom Ilirike, smo se pogovarjali o pridobitvi licence, ki bo Iliriki dovoljevala posredovanje s kriptosredstvi. Na evropskem nivuju je bilo do sedaj podeljenih približno 50 licenc.

Kakšno licenco je pridobila Ilrika?

Ilirika je pridobila evropsko licenco za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi. V Sloveniji je za regulacijo pristojen ATVP, ki je Iliriki kot prvi družbi v Sloveniji dodelil licenco.

Kakšen postopek je treba izpeljati za pridobitev licence?

Družba, ki želi ponujati kriptostoritve v Sloveniji in EU, mora najprej pripraviti načrt poslovanja, opisati, kako je organizirana, urediti pravila za varnost in zaščito strank ter zagotoviti potrebni kapital. Nato odda vlogo pri nacionalnem nadzorniku (ATVP), ki pregleda papirje, preveri vodstvo in lastnike ter lahko zahteva dodatne informacije. Če je vse v redu, podjetje pridobi dovoljenje skladno z Uredbo (EU) 2023/1114 o trgih kriptosredstev, ki mu omogoča, da zakonito ponuja kriptostoritve v vseh državah EU.

Kakšni so pogoji za pridobitev licence?

Za licenco lahko praviloma zaprosijo kapitalsko urejene in že regulirane finančne družbe, saj morajo ob vlogi izkazati ustrezno kadrovsko in organizacijsko strukturo, finančno stabilnost, učinkovito upravljanje tveganj informacijske varnosti ter dobro poznavanje trgov kriptosredstev. Postopek je zahteven in kompleksen, saj zagotavlja, da je družba primerna za opravljanje teh storitev in da bo svoje obveznosti sposobna zagotoviti tudi v prihodnje.

Koliko časa traja takšen postopek?

V praksi postopek za pridobitev licence MiCA traja od šest mesecev do enega leta. Krajši je za družbe, ki dobro poznajo trg kriptovalut in so takšne storitve že opravljale v okviru prejšnjih pravil. V primeru Ilirike je ATVP licenco podelil tri mesece po prejemu vloge, sama priprava na oddajo pa je trajala približno leto dni.

Koliko licenc je bilo podeljenih?

Ilirika je v Sloveniji prva s takšno licenco. Sicer je na ravni Evropske Unije odobrenih zgolj nekaj več kot 50 tovrstnih licenc.

Kaj torej lahko tržite v praksi?

V praksi lahko ponujamo posredovanje pri trgovanju s kriptosredstvi, skrbništvo in upravljanje kriptosredstev.

Ilirika je v Sloveniji prva z licenco za posredovanje pri storitvah s kriptosredstvi. Sicer je na ravni Evropske unije odobrenih zgolj nekaj več kot 50 tovrstnih licenc. FOTO: Črt Piksi

Kakšne produkte boste oblikovali?

V prvi fazi bomo ponujali trgovanje s kriptosredstvi. Stranke bodo lahko same kupovale in prodajale kriptosredstva prek platforme Ilirika online, za nakupe in prodaje bodo na voljo tudi naši borzni posredniki po telefonu. Na voljo bo tudi varčevalni paket v kriptosredstvih. V nadaljevanju bomo omogočali tudi upravljanje kriptosredstev, kar pomeni, da bomo v imenu strank upravljali njihova sredstva na trgu kriptosredstev. To je predvsem primerno za vse, ki nimajo dovolj znanja ali časa za samostojno kupovanje kriptovalut.

Kako je s kibernetsko varnostjo kriptosredstev?

Pravila za kibernetsko varnost pri kriptosredstvih so zelo stroga. Upravljajo jih lahko izključno podjetja, ki imajo licenco MiCA.

Kaj to pomeni za vlagatelje?

Za vlagatelje licenca MiCA pomeni večjo varnost in jasna pravila na področju kriptosredstev. Kriptosredstva tako postajajo del ponudbe reguliranih finančnih institucij, kjer lahko vlagatelji kupujejo tudi druge finančne instrumente – ponudba se torej širi. Poleg tega gre za varen in enostaven način trgovanja, saj se vlagateljem ni treba ukvarjati s hrambo kriptovalut. Za to poskrbimo mi pri Iliriki kot licenciran ponudnik za države EU.

Ali boste iskali stranke samo v Sloveniji ali tudi v tujini?

Stranke bomo iskali tudi zunaj Slovenije, saj imamo po našem mnenju odlično ponudbo finančnih instrumentov skupaj s kriptovalutami, zato ni razloga, da bi se omejevali le na domači trg. V prvi fazi bomo svoje storitve ponudili na trgih sosednjih držav – Avstrije, Hrvaške in Italije. Smo v sklepni fazi razvoja nove trgovalne platforme Ilirika online in mobilne aplikacije, s katerima se želimo postaviti ob bok modernim mednarodnim ponudnikom tovrstnih storitev.

Kaj pa če je nekdo sredstva zaupal nelicenciranemu ponudniku?

Nelicencirani ponudniki na območju Slovenije ne smejo ponujati storitev v zvezi s kriptosredstvi po 1. juliju 2025. Ti ponudniki so uvrščeni na črni seznam in so izpostavljeni visokim kaznim. Strankam zato vedno svetujemo, naj poslujejo izključno z licenciranimi ponudniki, saj so tako zaščiteni njihovi pravice in premoženje.

Izmenjavanje informacij o trnasakcijah Vlada je minuli teden soreheka predlog novele zakona o davčnem postopku. S predlaganimi spremembami se med drugim v slovenski pravni red prenašata evropski direktivi glede obveznosti poročanja in izmenjave informacij o dohodkih iz transakcij s kriptosredstvi ter informativnega obrazca za obračun povrhnjega davka.

Kako je z dedovanjem kriptosredstev?

Glede dedovanja velja enako kot za drugo premoženje, ki je predmet dedovanja. Dedič nam mora torej predložiti pravnomočno odločbo sodišča ali ustrezno sestavljen dedni dogovor, iz katerega je razvidno, katera kriptosredstva in v kakšni količini so predmet dedovanja.

Izmenjavanje informacij o trnasakcijah Vlada je minuli teden soreheka predlog novele zakona o davčnem postopku. S predlaganimi spremembami se med drugim v slovenski pravni red prenašata evropski direktivi glede obveznosti poročanja in izmenjave informacij o dohodkih iz transakcij s kriptosredstvi ter informativnega obrazca za obračun povrhnjega davka.

Kakšen razvoj pričakujete na področju kriptoimetij?

Pričakujemo bolj kakovostne storitve in večjo varnost za vlagatelje, saj jih bodo lahko ponujali le strogo nadzorovani ponudniki, kot že navedeno. Velik razvojni potencial vidimo na področju aktivnega upravljanja kriptosredstev, saj to storitev za zdaj ponuja le peščica ponudnikov. Pospešeno se prepletata blockchain in svet tradicionalnih financ. Tokenizacija delnic in obveznic postaja realnost, kar odpira pomemben prostor za prihodnjo rast. Stabilni kovanci so se izkazali za ključno inovacijo ekosistema kriptovalut. Rast sektorja kritpovalut pomeni, da izdajatelji stabilnih kovancev dobivajo pomembno vlogo v svetu tradicionalnih financ. Trenutno prevladujejo stabilni kovanci, vezani na ameriški dolar, njihov vpliv pa se hitro širi tudi v Evropo. V Iliriki pozorno spremljamo razvoj in smo pripravljeni sodelovati pri vseh projektih, ki prispevajo k razvoju kapitalskega trga.

Kaj pa davki pri kriptoimetjih?

Za razliko od davčne obravnave pri Individualnih naložbenih računih, kjer smo po zakonu dolžni aktivno spremljati transakcije naših strank in s tem tudi skladnost z zakonom in davčno obravnavo naših strank pred FURS-om, je pri kriptovalutah stvar enaka kot pri delnicah. To pomeni, da so stranke dolžne poročati FURS-u same, mi pa vodimo celotno evidenco naročil in potrebnih podatkov.