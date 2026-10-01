Treba bo spremeniti to, da uradniki pričakujejo hvaležnost, če izdajo dovoljenje

Energetska politika mora biti stabilna in realna ter se ne spreminja čez noč. Smer pa ne sme biti preveč ali premalo ambiciozna, saj se brez energije družba ustavi, je na konferenci Petrola opozoril državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energijo Tomaž Žagar. Največja težava pa je umeščanje energetske infrastrukture v prostor, saj pridobivanje dovoljenj traja tudi sedem let, za daljnovode pa celo 15 let. Žagar se je pri tem zavzel za zmanjšanje odvisnosti od uvoženih goriv in čim več nizkoogljične domače proizvodnje elektrike in toplote. Naštel je hidroelektrarne, jedrsko elektrarno, sončne in geotermalne elektrarne in biomaso. S tem se je strinjala tudi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal, a opozorila, da Slovenija potrebuje nacionalni strateški program razvoja. ...