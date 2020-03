Pridobivanje strank je lažje, če je jasno, zakaj podatki

Med prizadevanji za digitalno preobrazbo poslovanja so vse očitnejši napori podjetij po zbiranju in obdelavi čim več podatkov – o lastnem poslovanju in strankah. Velike količine podatkov v kombinaciji z zmožnostmi obdelave, ki jih omogoča računalniški oblak, prinašajo povsem nove dimenzije poslovanja in nove priložnosti. Algoritmi strojnega učenja in umetne inteligence v podatkih lahko odkrijejo za poslovanje prebojne informacije.Količina, zapletenost, porazdeljenost in hitrost nastajanja podatkov so izzivi za sleherno digitalno poslovanje. Podjetja namreč kaj hitro ugotovijo, da poplavi ali plazu podatkov niso kos s ...