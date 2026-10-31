Prihaja indeks osmih borz, med njimi je tudi Ljubljanska. Kaj to sploh pomeni?

Na Zagrebški borzi, ki je lastnica Ljubljanske, se nizajo prve javne ponudbe delnic (IPO). Medtem v Sloveniji, kot se je na Delovi konferenci Kapitalski trgi 2026 izrazil šef Ljubljanske borze Marko Bombač, pravega IPO v 36 letih našega trga še nismo imeli. S predsednico uprave Zagrebške borze (ZSE) Ivano Gažić smo govorili o dobrih praksah, likvidnosti, vlogi pokojninskih skladov, Ljubljanski borzi, napovedala pa je tudi nov regionalni indeks osmih borz. Na Hrvaškem ste imeli v razmeroma kratkem času tri IPO, zadnja novica je, da se bo zgodil IPO družbe Tommy. Kaj moramo v Sloveniji spremeniti, da bi jih bilo več? Kaj Hrvati delate drugače? To je zelo težko reči. Zdi se mi, da je vendarle najpomembnejša odločitev samih lastnikov podjetij. Likvidnost bančnega sistema je zelo velika in ...