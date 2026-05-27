Prihaja ključni evropski sklad za razvoj. Ali smo ga sposobni izkoristiti?

Evropski sklad za konkurenčnost, ki je predlagani osrednji finančni instrument prihodnjega evropskega proračuna, prinaša več denarja in večjo fleksibilnost. »Ta sklad je velika priložnost za Slovenijo, pri tem ne smemo zaspati in moramo biti pripravljeni,« poziva vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše. Medtem ko ni dilem, ali Evropa potrebuje tovrstni sklad, pa se pojavljajo opozorila, da bodo imela prednost pri koriščenju močna evropska razvojna središča in da evropske politike med seboj niso dovolj usklajene za resničen razvojni preboj.