Zakaj gorivo postaja rekordno cenejše, a dizel še vedno dražji od bencina?

Če vlada ne bo spreminjala trošarin, se bodo pogonska goriva v torek izdatno pocenila. Sprememba cen bo celo največja, odkar se pogonska goriva od konca marca usklajujejo tedensko in največja pocenitev po letu 2022. Tako cena nafte brent kot tudi cene zemeljskega plina na evropskih borzah so se znižale za več kot šestino, v prvem odzivu na zmago demokratov na ameriških vmesnih volitvah. Regulirana cena bencina se bo v torek predvidoma znižala za okoli 12 centov. S tem bo cena zdrsnila najnižje od prve polovice marca, torej skoraj od izbruha letošnje energetske krize. Za okoli deset centov se bo verjetno pocenilo tudi dizelsko gorivo, kjer pa so bile letošnje podražitve občutnejše, pa tudi jesensko zaostrovanje napetosti se je bolj poznalo ceni dizelskega goriva, ki ga morajo države EU ...