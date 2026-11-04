Prihaja druga dividenda NLB letos, prihodnje leto še delitev delnice

Največja slovenska banka NLB tradicionalno dividendo izplačuje v dveh delih. Medtem ko je prvo letošnjo v znesku 6,92 evra bruto izplačala 23. junija, je danes objavila sklic skupščine, ki bo potekala 14. decembra, in na kateri bodo delničarji odločali o drugi dividendi.

Delničarji bodo glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička za leto 2025. Predlagano je izplačilo 138,4 milijona evrov ali 6,92 evra bruto na delnico. Dividenda bi bila izplačana 22. decembra 2026 lastnikom delnic NLB, ki so kot delničarji vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na 21. december 2026 (presečni dan). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in predstavlja zadržani dobiček.

Iz NLB so sporočili, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine, ki bodo tudi po izplačilu ostali stabilni in visoko nad regulatornimi zahtevami.

Banka bo torej za dividende namenila skupaj 276,8 milijona evrov oziroma 55 odstotkov dobička NLB, ustvarjenega v letu 2025.

Razdelitev delnice NLB

Delničarji bodo na skupščini glasovali tudi o predlagani razdelitvi delnice.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se osnovni kapital banke v višini 200 milijonov evrov, ki je trenutno razdeljen na 20 milijonov kosovnih delnic, z dnem delitve razdeli na sto milijonov kosovnih delnic. Razdelitev bi izvedli 8. februarja 2027 oziroma na morebiten poznejši datum. Takrat bi se vsaka delnica, vpisana v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ob koncu zadnjega predhodnega delovnega dne, razdelila na pet delnic. To pomeni, da bi delničarji imeli večje število delnic, njihove pravice pa bi ostale nespremenjene.

Delitev delnic ne bi vplivala na imetnike globalnih potrdil o lastništvu (GDR), cena GDR in število GDR bi ostala nespremenjena. Ker bi se v skladu s predlogom vsaka delnica razdelila na pet delnic, bi se razmerje med GDR in delnicami spremenilo s sedanjega 5: 1 na 1: 1, vsak GDR bi tako predstavljal eno delnico.

»Verjamemo, da bi predlagana razdelitev delnic, ki bi ji sledila nižja cena posamezne delnice, te naredila cenovno dostopnejše in olajšala trgovanje, s čimer bi našo zgodbo približali večjemu krogu tako malih kot institucionalnih vlagateljev v Ljubljani, Londonu in širše. Predlog je praktičen, v prihodnost usmerjen korak, ki bi vlagateljem omogočil večjo prilagodljivost, hkrati pa podprl naša prizadevanja za nadaljnjo krepitev prisotnosti NLB na kapitalskih trgih,« je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Delnica NLB je včeraj trgovalni dan končala pri 209 evrih za delnico.