FOTO:Prihaja prvi del trgovinskega sporazuma

Ta teden, od 13. do 15. januarja, bo v Washingtonu na obisku Liu He, podpredsednik kitajske vlade. Obisk so potrdili tudi v Pekingu in dodali, da »predstavniki obeh strani ostajajo v tesnih stikih glede posameznih podrobnosti ob podpisu«.Sklenitev dogovora bo presekala skoraj dveletni cikel zaostrovanja napetosti med vodilnima gospodarskima silama sveta.Ameriški in kitajski predstavniki so potrdili, da sporazum vsebuje nekatere zaščitne ukrepe za intelektualno lastnino, obravnava hrano in kmetijske pridelke ter finančne storitve in trgovanje z valutami, ureja pa tudi mehanizme za reševanje sporov. Obljube, ki še niso čisto javneV ...