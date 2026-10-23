Prihajajo nove Gursove posplošene vrednosti nepremičnin: koliko višje bodo

Cene rabljenih nepremičnin dosegajo rekordne vrednosti. Geodetska uprava (Gurs) je izračunala, da so se stanovanja na ravni države v prvem polletju podražila za osem odstotkov v primerjavi z lani, stanovanjske hiše pa za štiri. Srednja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v večstanovanjski stavbi je na ravni države prvič presegla 3500 evrov, v Ljubljani, kjer so cene stanovanj najvišje, pa 5600 evrov. Skupna vrednost prometa z nepremičninami v prvi polovici leta je bila okoli 1,8 milijarde evrov in je bila v primerjavi s prejšnjim polletjem 13 odstotkov višja. Tudi Banka Slovenije je v poročilu navedla, da je rast cen stanovanjskih nepremičnin (in najemnin) za stanovanja ob okrepljenih inflacijskih pritiskih letos dobila pospešek, povečala se je tudi precenjenost nepremičnin. ...