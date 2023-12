Prihajajo tovorni droni in pametni zabojniki

V nadaljevanju preberite:

V časih, ko je največji izziv logistov dostava blaga v zadnjem kilometru, blizu pa sta mu tudi okoljska trajnost in odpornost dobavne verige, je jasno, da panoga logistike potrebuje kakšen nov pristop – in tehnologijo. Ogledali smo si tri prelomne tehnološke dosežke, ki so pripravljeni prevetriti področje logistike in oskrbovalnih verig. Te tehnologije niso le futuristični koncepti, temveč načrti za pametnejšo, učinkovitejšo in bolj trajnostno logistično krajino.

V zadnjega pol stoletja je kontejnerski ladijski promet preoblikoval svetovno trgovino. Več kot 50 milijonov kontejnerskih enot (TEU) vsak trenutek plava nekje, zato je sledenje temu tovoru velik izziv. Na trg prihajajo pametni zabojniki, ki obljubljajo, da bodo preoblikovali oskrbovalne verige.