    Novice

    Prihajajoče obdobje fiskalne dominance?

    Delnice evropskih bank so bile v zadnjih petih letih med najboljšimi delniškimi naložbami na trgu.
    V ZDA predsednik Trump že vse od nastopa svojega mandata napada Fed in želi precej bolj ohlapno denarno politiko. Foto Mykola Sosiukin
    V ZDA predsednik Trump že vse od nastopa svojega mandata napada Fed in želi precej bolj ohlapno denarno politiko. Foto Mykola Sosiukin
    Tei Ternovec, Generali Investments
    17. 11. 2025 | 06:00
    Trend naraščajočega javnega dolga razvitih držav v zadnjih letih postaja čedalje bolj akuten in pridobiva svoje mesto v javnem diskurzu. V številnih državah se je javni dolg v zadnjih letih povečal zaradi (i) državnih intervencij za spodbuditev gospodarstva v času epidemije covida-19, (ii) blaženja energetske krize in (iii) povečanja izdatkov za obrambo. Gospodarstva sama in prebivalstva so se posledično navadila na povečano državno trošenje. Zmanjšanje državnega trošenja bi tako lahko zmanjšalo gospodarsko rast, ukinitev oz. zmanjšanje izdatkov za socialne transferje in subvencije pa bi lahko vodilo v socialne napetosti. Manjšanje javne porabe je tako politično malo verjeten dogodek.

    V zadnjem desetletju, po finančni krizi 2008, je bila v ospredju državnih intervencij monetarna politika, zaradi česar so centralni bančniki postali precej vplivnejši in pomembnejši za delovanje finančnega sistema. Številni programi odkupov državnih in podjetniških obveznic (kvantitativno sproščanje) ter v nekaterih državah celo delnic so za seboj pustili močno sled delovanja centralne banke. Ne glede na vse intervencije se je še naprej krepilo poudarjanje neodvisnosti centralne banke od trga in fiskalne politike posamezne države ter sledenje statutarnim ciljem centralnih bank – v večini primerov inflacija in nekje tudi trg dela.

    Tei Ternovec Foto Generali
    Tei Ternovec Foto Generali

    Zdaj smo priča obratu iz monetarne v fiskalno dominanco, ko se zaradi vse večje javne porabe in proračunskih primanjkljajev krepi pritisk države na centralne banke, da z denarno politiko dajejo prednost nižanju stroškov zadolževanja ne glede na doseganje svojih statutarnih ciljev (inflacija). Osrednji primerek tega je dogajanje v ZDA, kjer predsednik Trump že vse od nastopa svojega mandata napada Fed in želi precej bolj ohlapno denarno politiko. Trump si prizadeva za nižanje kratkoročnih obrestnih mer, s čimer bi znižal stroške zadolževanja države na kratkem delu in tako lažje financiral obsežen ameriški proračunski primanjkljaj. Številni analitiki so mnenja, da se bodo centralne banke upirale prehodu na fiskalno dominanco in želele ohraniti svojo neodvisnost, vendar je treba poudariti, da se je moderna neodvisnost centralnih bank razvila šele v zadnjih desetletjih. Prehod centralne banke v orodje fiskalne politike zatorej ni tako nemogoča misel. Poleg nižanja ključnih obrestnih mer bi se lahko centralne banke v pomoč fiskalni politiki ponovno oprle na programe kvantitativnega sproščanja in tako uravnavanja zahtevanih donosnosti po celotni krivulji. Na uporabo tovrstnih ukrepov finančne represije zunaj kriznih časov opozarja tudi znani vlagatelj Ray Dalio. Po njegovem mnenju bi tovrstni ukrepi centralnih bank za reševanje zadolženosti države lahko imeli negativne posledice na vrednost valut, ki se »tiskajo«, in vodili v rast cene zlata.

    primerjava indeksov Foto Zx Igd
    primerjava indeksov Foto Zx Igd

    Pohod evropskih bančnih delnic, a pojavljajo se tveganja

    Delnice evropskih bank so bile v zadnjih petih letih med najboljšimi delniškimi naložbami na trgu, podobne pri donosu z največjimi tehnološkimi družbami. Dvig ključnih obrestnih mer ECB in gospodarsko okrevanje po pandemiji covida-19 so izboljšali poslovne rezultate bank, ki so bili v obdobju negativnih ključnih obrestnih mer precej anemični. Dobra leta za banke izkazujejo tudi rezultati tretjega četrtletja skupine NLB. Čisti dobiček skupine ostaja na visokih nominalnih nivojih, a je za tri odstotke nižji od lanskega primerljivega obdobja. Iz poročila je razvidno, da se obrestna marža znižuje skladno z nižanjem ključnih obrestnih mer ECB. Prav tako so po dolgem času povečali rezervacije za slaba posojila. Povečanju tveganj v bančnem sistemu se pridružuje tudi nemška centralna banka. V svojem poročilu o finančni stabilnosti opozarja na povečano kreditno tveganje v bančnem sistemu, povezanost bančnega sistema z zasebnim kreditiranjem (»private debt«) ter izpostavljenost bank državnemu dolgu v luči poslabševanja vzdržnosti dolga številnih razvitih držav.

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    borzna analizacentralne bankePosel &amp; denar

    Novice  |  Svet
    Spolni delikti elite

    Trump podprl objavo Epsteinovih dosjejev

    Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju.
    17. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Prihodnje leto bodo udarili z novim albumom

    Zablujena generacija: Idrijska zasedba pripravlja 22. novembra v Ljubljani veliko punkovsko veselico ob 30. obletnici delovanja
    Zdenko Matoz 17. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihajajoče obdobje fiskalne dominance?

    Delnice evropskih bank so bile v zadnjih petih letih med najboljšimi delniškimi naložbami na trgu.
    17. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Markomentar

    Podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Marko Kočevar 17. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Na slovenskih cestah je težko biti prav hiter

    Rok Turk je na domačih cestah potrdil rekordni osmi naslov državnega prvaka.
    Matic Rupnik 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več

