Prihodki elektrodistribucije nadpovprečni, naložbe za polovico prenizke

Težava preskromnih vlaganj petih podjetij, ki gospodinjstvom omogočajo oskrbo z elektriko, niso prenizke omrežnine, ampak slabo poslovanje.

Pet slovenskih elektrodistribucijskih podjetij smo primerjali z enim od večjih britanskih. Prihodki slovenskih podjetij na uporabnika so večji, tudi omrežnine gospodinjstev so v Sloveniji višje. Toda z novejšim omrežjem je britanska družba bolj dobičkonosna in za naložbe nameni skoraj dvakrat več od slovenskih. Pravočasno izvedene naložbe omogočajo večjo učinkovitost in posledično hitrejše prilagajanje razmeram. Pet upravljavcev električnega distribucijskega omrežja je po nerevidiranih podatkih lani skupaj ustvarilo 63,65 milijona evrov čistega dobička, kar je 76 odstotkov več kot leta 2024. Skok dobička je predvsem posledica enkratnih prihodkov, kljub temu pa njihov donos kapitala znaša manj kot pet odstotkov, kar je precej manj od primerljivih konkurentov v Evropi in ključni razlog ...