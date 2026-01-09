Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Kako financirati naslednji korak rasti? Kako pravočasno in premišljeno prenesti odgovornost na naslednjo generacijo? Kdaj začeti razmišljati o prodaji podjetja – in komu zaupati svojo zapuščino?

Družinska podjetja so temelj regionalnega gospodarstva. Ne glede na to, ali gre za manjša podjetja z nekaj deset zaposlenimi ali velike sisteme z večstomilijonskim prometom, se vsi spopadajo s podobnim izzivom: razvoj podjetja pogosto preseže prvotne okvire in zamisli ustanoviteljev.

Sprejemanje tovrstnih odločitev brez ustreznih orodij in referenčnih izkušenj je lahko tvegano. IEDC – Poslovna šola Bled s partnerji je odgovor na te izzive z enodnevno konferenco The Next Chapter: The Future of Family-Owned Companies.

Dogodek je namenjen podjetnikom, lastnikom in njihovim naslednikom ter menedžerjem, ki ne iščejo suhoparne teorije, temveč preizkušene modele. Program temelji na praktičnih usmeritvah in izkušnjah gostov, ki so procese tranzicije, rasti ali prodaje že uspešno zaključili.

Udeleženci bodo skozi tri ključne sklope pridobili konkretna orodja za:

strategije rasti : kako razmišljati o organski širitvi, strateških partnerstvih ali morebitnem izstopu iz lastništva;

: kako razmišljati o organski širitvi, strateških partnerstvih ali morebitnem izstopu iz lastništva; profesionalizacijo vodenja : kako vzpostaviti učinkovite procese odločanja, ki podpirajo rast in presegajo družinske dinamike;

: kako vzpostaviti učinkovite procese odločanja, ki podpirajo rast in presegajo družinske dinamike; generacijski prenos: kako pripraviti naslednike ter ohraniti stabilnost in dolgoročno trajnost podjetja.



Celoten program, seznam govorcev in prijave najdete tukaj. Na voljo je le še nekaj prostih mest. Pridružite se nam in sooblikujte prihodnost vašega podjetja na podlagi znanja najboljših.

