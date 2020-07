Prihodnost poslovanja bo oblikovala tehnologija

​Če še nimate Webexa, si ga prenesite brezplačno in poglejte, zakaj je najvarnejša platforma za sodelovanje.

Delo z oddaljenih lokacij je postalo nov način dela, raziskave pa kažejo, da kar 74 % organizacij načrtuje, da bi to prakso nadaljevali tudi v prihodnje. Nov način dela je veliko bolj zahteven in dinamičen ter zahteva izjemno hitro preoblikovanje podjetij. Če želite jutri preživeti na trgu, morate že danes začeti prilagajati svoje podjetje.Poleg novega načina dela je zanimivo opazovati, kako se spreminjajo profili zaposlenih in sama narava dela. Glede na trenutno stanje imajo največjo prednost samostojni podjetniki in podizvajalci, ker so bolj prilagodljivi. Prilagodljivost pri delu je nekaj, čemur morajo zdaj delodajalci nameniti veliko pozornosti. Delo ni več nekaj, kamor se odpravimo, ampak to, kar naredimo. Kljub različnim komunikacijskim orodjem, ki se v zadnjih letih uporabljajo pri delu, se zaposleni počutijo odtujeni od delovnega mesta bolj kot kdaj prej. Kako povečati njihovo produktivnost? Povprečen zaposleni danes za opravljanje dela uporablja kar 34 različnih aplikacij. Za uspešno preobrazbo zaposlitve je treba izdelati strategijo, ki bo povečala produktivnost za vse vrste zaposlenih, ne glede na to, ali gre za tiste, ki sedijo za mizo in delovni dan preživijo na telekonferencah, delajo od doma ali so stalno na službenih potovanjih, ali tiste, ki ne sedijo za mizo, a opravljajo različne vrste nalog. Glede na vse navedeno je jasno, da je vprašanje, kako bo videti prihodnost podjetij, skrb vzbujajoče za več kot 84 % organizacij. Na tej točki je zdaj že jasno, da bo prihodnost podjetij oblikovala in definirala tehnologija.Eden najpomembnejših pogojev za agilno in uspešno poslovanje je omogočiti izmenjavo sporočil, klicev in videosrečanj zaposlenih na celoviti, edinstveni in varni platformi, ki je sodobna in omogoča prijetno uporabniško izkušnjo. Upoštevati pa je treba tudi komunikacijo s kupci in uporabniki. Raziskave namreč kažejo, da bodo stranke do konca leta 2020 sprejemale odločitve o nakupih na podlagi lastnih uporabniških izkušenj, in ne na podlagi izdelka ali cene.Sodobna platforma za sodelovanje, ki bo ponudila vam, vašim zaposlenim in vašim strankam odlično uporabniško izkušnjo, je Cisco Webex . Webex je edinstvena platforma za upravljanje strojnih in programskih rešitev in se popolnoma prilagodi vsem vašim potrebam. Ne ponuja le platforme za sestanke in izmenjavo dokumentov. Webex vas bo povezal s sodelavci in vam omogočil ustvarjanje, deljenje vsebin, komunikacijo in timsko delo. Poleg tega pa vam bo zagotovil varnost na spletu!