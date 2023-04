Prihodnost pri gospodarskih vozilih ne bo izključno električna

V nadaljevanju preberite:

Voditelji Evropske unije so pred kratkim potrdili odločitev, ki bo leta 2035 prepovedala prodajo novih osebnih vozil s termičnimi motorji, a kot pravijo poznavalci, se bo verjetno zgodil zamik, saj trenutna infrastruktura še zdaleč ne ustreza zahtevam, ki jih bo prinesel takšen prehod. Navsezadnje nas do takrat loči še 12 let in v tem času se lahko zgodi in spremeni marsikaj.

Podobna usoda kot osebna vozila bo doletela tudi lahka gospodarska vozila (LGV), drugače pa bo s težkimi gospodarskimi vozili (TGV). Katere rešitve za pogon tovornjakov prihodnosti že obstajajo, katere so še v razvoju in kako prihodnost vidijo slovenski prevozniki, smo vprašali zastopnike nekaterih znamk, ki imajo v svojem programu gospodarska vozila. Svoje poglede so z nami delili slovenski zastopniki znamk Citroën, DAF Trucks, Daimler Truck, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot in Volkswagen.