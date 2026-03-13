  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    Mnogi z vlaganjem odlašajo, medtem ko prihranki ostajajo na računu ali doma v gotovini. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Mnogi z vlaganjem odlašajo, medtem ko prihranki ostajajo na računu ali doma v gotovini. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
    13. 3. 2026 | 08:14
    9:11
    A+A-

    Ali obstaja pravi trenutek v življenju, ko je smiselno svoje prihranke razpršiti in s premišljenimi naložbami poskrbeti za prihodnost? Ali imam dovolj denarja, da del prihrankov prestavim na kapitalske trge? In ali ni vendarle varneje, da denar hranim doma? To je le nekaj vprašanj, ki begajo povprečnega posameznika, ki se težko odloči za tveganje in zato prelaga odločitev, da bi del svojega denarja namenil vlaganju. Zaradi teh pomislekov marsikdo odlaša, prihranki pa medtem samevajo na računu ali – še slabše – doma v obliki gotovine.

    V resnici je vlaganje na primer v sklade veliko dostopnejše, kot se morda zdi na prvi pogled. Ob tem velja poudariti, da za začetek ni treba biti finančni strokovnjak niti razpolagati z visokimi zneski. Pomembnejša od iskanja popolnega trenutka na trgu je odločitev, da začnemo svoje prihranke graditi postopno in premišljeno. V vzajemnih skladih sredstva upravljajo strokovnjaki, naložbe pa so razpršene med različne finančne instrumente.

    Preverite, kateri sklad bi lahko ustrezal vašim ciljem

    Če razmišljate o prvem koraku v svet vlaganja, lahko najprej preverite, kateri skladi bi glede na vaš časovni okvir in odnos do tveganja lahko ustrezali vašemu profilu.

    Opravite oceno primernih skladov

    Ko vlagatelj jasno opredeli svoj cilj, lažje izbere sklad oziroma strategijo, ki mu najbolj ustreza. FOTO: Depositphotos
    Ko vlagatelj jasno opredeli svoj cilj, lažje izbere sklad oziroma strategijo, ki mu najbolj ustreza. FOTO: Depositphotos

    Je vlaganje primerno za vsakogar? Razbijamo najpogostejše mite

    Mnogi menijo, da je vlaganje namenjeno le tistim z veliko kapitala, dobrim poznavanjem trgov ali velikim časovnim horizontom. V nadaljevanju rušimo mite, ki marsikoga zavirajo pri tem, da bi vstopil v svet kapitalskih trgov,

    MIT št. 1: Premlad sem za vlaganje

    Mlajši pogosto menijo, da imajo za takšne odločitve še dovolj časa. Ker so v njihovih življenjih v ospredju drugačne prioritete, se zdi skrb za dolgoročnejšo finančno prihodnost nekaj, kar lahko še počaka. Prav zgodnejši začetek pa prinaša pomembno prednost, saj lahko z daljšim obdobjem poskrbimo za boljše učinke.   

    MIT št. 2: Prestar sem za vlaganje

    Po drugi strani pa imajo starejši pogosto občutek, da je zanje trenutek za vlaganje že minil. Odločitev v resnici ni vezana na emšo, ampak na cilje in pričakovanja. Nekdo vlaga za dodatno varnost, drugi za ohranjanje vrednosti prihrankov, tretji za bolj urejeno razporeditev premoženja. Pomembno je, da je izbira naložbe usklajena z življenjskim obdobjem in finančnim položajem posameznika.

    MIT št. 3: Nimam dovolj denarja za vlaganje

    Eden najpogostejših mitov je prepričanje, da je vlaganje smiselno šele takrat, ko imamo na voljo večjo vsoto denarja. Prav zato marsikdo odlaša več let. V resnici je mogoče začeti tudi z nižjimi zneski in sredstva v sklade vplačevati postopno. Tak pristop je za marsikoga bolj izvedljiv, hkrati pa pomaga graditi navado rednega varčevanja in bolj discipliniran odnos do osebnih financ.

    MIT št. 4: Če ne spremljam trgov vsak dan, ne morem biti uspešen

    Pogosto si predstavljamo, da vlaganje v sklade zahteva veliko časa in znanja in posledično tudi redno spremljanje gospodarskih novic, gibanja tečajev in vsakodnevnih sprememb na trgih. Vzajemni skladi so v resnici lahko dobra vstopna točka, saj sredstva upravljajo strokovnjaki, ki spremljajo dogajanje na trgih in odločajo v skladu z naložbeno strategijo sklada. Posamezniku zato ni treba vsak dan samostojno sprejemati naložbenih odločitev.

    MIT št. 5: Nimam časa čakati deset let, da dvignem svoj denar

    Veliko ljudi meni, da vlaganje pomeni, da se denarju odpovemo za zelo dolgo obdobje. V resnici je pomembneje nekaj drugega: da vemo, zakaj vlagamo in v kolikšnem času želimo doseči cilj. Nekdo vlaga za prihodnost otrok, drugi za dodatno finančno varnost, tretji za bolj premišljeno razporeditev prihrankov. Ko je cilj jasen, lažje izberemo tudi primerno pot. Vlaganje zato ni nujno povezano le z zelo oddaljenimi načrti, temveč z odločitvijo, da svoje prihranke upravljamo bolj zavestno in dolgoročno smiselno.

    Zakaj so vzajemni skladi pogosto prvi korak v svet vlaganja

    Za začetek vlaganja ni nujno potrebnih veliko denarja, pomembnejša je postopnost in premišljen pristop. FOTO: Depositphotos
    Za začetek vlaganja ni nujno potrebnih veliko denarja, pomembnejša je postopnost in premišljen pristop. FOTO: Depositphotos

    Vzajemni sklad združuje sredstva več vlagateljev, ki jih upravlja strokovna ekipa upravljavcev. Ti sredstva razporedijo med različne naložbe, kot so delnice, obveznice ali drugi finančni instrumenti, in tako oblikujejo razpršen portfelj. Razpršitev pomeni, da sredstva niso vezana na eno samo naložbo ali podjetje, kar lahko zmanjšuje vpliv posameznih nihanj na trgu.

    Tak način vlaganja prinaša več pomembnih prednosti. Upravljavci skladov spremljajo gospodarsko okolje, analizirajo razmere na kapitalskih trgih in v skladu z naložbeno strategijo sprejemajo odločitve o razporeditvi sredstev. Vlagatelj zato ni prepuščen samostojnemu spremljanju trgov in vsakodnevnemu odločanju. Hkrati skladi omogočajo tudi postopno vlaganje, saj je mogoče sredstva vplačevati z manjšimi zneski in jih skozi čas nadgrajevati.

    Med ponudniki vzajemnih skladov v Sloveniji deluje tudi družba Sava Infond, ki upravlja različne sklade z različnimi naložbenimi strategijami. Posameznik lahko glede na svoje cilje, časovni okvir in odnos do tveganja izbere sklad ali kombinacijo skladov, ki ustreza njegovemu finančnemu načrtu.

    Pred prvim korakom je smiselno razmisliti o tem, kakšen cilj želimo doseči. Nekdo varčuje za prihodnost otrok, drugi gradi dodatno finančno rezervo, tretji želi del svojih prihrankov dolgoročno plemenititi. Ko je cilj jasen, je lažje izbrati tudi ustrezno naložbeno strategijo. Pri tem lahko pomaga ocena primernih skladov, ki vlagatelju ponudi orientacijo glede na njegove cilje in pripravljenost na tveganje.

    Za vlagatelje, ki želijo prihranke graditi postopno, je na voljo tudi varčevalni načrt, ki omogoča redna mesečna vplačila in discipliniran pristop k varčevanju. Tak način vlaganja je za veliko ljudi lažje izvedljiv, saj postane del rednega finančnega načrtovanja. Tak način vlaganja je za veliko ljudi lažje izvedljiv, saj postane del rednega finančnega načrtovanja, zanj pa družba ponuja tudi ugodnejše vstopne stroške kot za enkratna vplačila.

    Začnite z vlaganjem že danes

    Najboljši čas za začetek je zdaj. Marca za Infond sklade poteka tudi trženjska akcija za enkratna vplačila, kar je odlična priložnost za prvi korak. Pridobite informacije in začnite ustvarjati in dopolnjevati svoj osebni portfelj.

    Postopek pristopa k skladu je danes precej preprost. Vlagatelj izpolni pristopno dokumentacijo, opravi identifikacijo in nato lahko začne z enkratnim vplačilom ali redno mesečno varčevanje. Pri prvem vstopu so lahko pomembni tudi stroški vstopa (ugodnosti prav v marcu ponuja tudi Sava Infond), kar lahko dodatno olajša odločitev za začetek vlaganja.

    Vlaganje v vzajemne sklade je lahko dostopnejši prvi korak, kot si marsikdo predstavlja. FOTO: Depositphotos
    Vlaganje v vzajemne sklade je lahko dostopnejši prvi korak, kot si marsikdo predstavlja. FOTO: Depositphotos

    Čeprav se svet financ na prvi pogled zdi zapleten, je pot do prve naložbe precej bolj pregledna, kot si mnogi predstavljajo.

    Če želite preveriti, kateri skladi bi lahko ustrezali vašim ciljem, in spoznati možnosti postopnega vlaganja, lahko na spletni strani družbe Sava Infond opravite oceno primernih skladov, se podrobneje seznanite z vzajemnimi skladi in izberete način, kako začeti.

    Za več informacij obiščite spletno stran.

     

    To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami izbranega sklada, ki so dostopni na vseh vpisnih mestih in na www.infond.si.

    Trenutno poteka trženjska akcija za enkratna vplačila v Infond sklade. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo pričakovani rezultat.

    Podatki v tem sporočilu ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe se obrnite na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Smučarski skoki

    Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

    Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
    Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

    Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Zobozdravstvo s podpisom

    Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Danes je prava Rogličeva etapa

    Zaradi izjemno razgibane trase, velike količine višinskih metrov in zaključnega vzpona tik pred ciljem.
    Miroslav Cvjetičanin 13. 3. 2026 | 09:18
    V Keniji aretirali Kitajca z 2000 mravljami v epruvetah in toaletnem papirju

    Mravlje naj bi bile namenjene za trg eksotičnih hišnih ljubljenčkov v Evropi in Aziji.
    13. 3. 2026 | 09:10
    Slovenska znanstvenica razvila krompir, odporen proti škodljivcem

    (Napovedujemo) Robert Golob v intervjuju: Izbiramo med dvema Slovenijama

    Leva sredina ima realne možnosti, da mandat obdrži, je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier.
    Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 08:45
    Bo prvi april zgodovinski dan za Naso?

    Izstrelitev odprave smo napovedali že večkrat, a se je vedno znova pokazala kakšna napaka na ogromni raketi.
    13. 3. 2026 | 08:43
    (Napovedujemo) Robert Golob v intervjuju: Izbiramo med dvema Slovenijama

    Leva sredina ima realne možnosti, da mandat obdrži, je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier.
    Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 08:45
    Bo prvi april zgodovinski dan za Naso?

    Izstrelitev odprave smo napovedali že večkrat, a se je vedno znova pokazala kakšna napaka na ogromni raketi.
    13. 3. 2026 | 08:43
    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

    Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
    Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

    Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
    Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

    Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

    Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
    Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

    Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
