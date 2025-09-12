Prikaz nasprotnih dejstev: Nič več digitalne zasebnosti

Svojo odločitev pri tako imenovani uredbi »chat control« sem izrazila že pred časom, tudi z vsemi dosedanjimi glasovanji – za razliko od ostalih. Kot edina slovenska evropska poslanka sem že v prejšnjem mandatu glasovala proti podaljšanju posebnih pravil Evropske unije za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, kar je neposredno povezano z uredbo CSAM. Moja stališča glede zaščite pravice do zasebnosti ter nesorazmernosti določb »chat control« so dosledna in zelo jasna, dokazano jih je nemogoče označiti kot »neodločenost«. Zaradi navedenega trdim, da je avtor članka Nič več digitalne zasebnosti Miran Varga s stavkom »Od devetih evroposlancev, kolikor jih ima Slovenija, je svojo odločitev 'proti' jasno izrazil le Branko Grims iz Slovenske demokratske stranke, preostali pa so tako kot vlada 'neodločeni'« navajal neresnico.

Irena Joveva