Prilagajanje podnebnim spremembam kot nova naložbena zgodba

Danes, ko govorimo o podnebnih spremembah, ne gre več zgolj za okoljsko politiko. Gre za konkretna gospodarska vprašanja: za škodo, ki meri v milijardah, za potrebne naložbe in nazadnje za vprašanje, kateri poslovni modeli lahko uspevajo v svetu z vse bolj ekstremnimi vremenskimi razmerami.

Podatki govorijo jasno. Samo v ZDA bi s podnebnimi spremembami povezane škode med letoma 2025 in 2030 lahko dosegle okoli 900 milijard ameriških dolarjev. Po svetu so naravne nesreče v zadnjem času povzročile škodo, ki presega 300 milijard dolarjev na leto – velik del te škode pa ni bil zavarovan. Ta vrzel v zavarovanju prizadene podjetja, države, gospodinjstva in vlagatelje.

El niño vpliva tudi na kmetijsko proizvodnjo visoko v Andih. Foto Hugo Curotto/AFP

Infrastruktura je še posebej ranljiva. Električna omrežja, vodovodni sistemi, ceste in stavbe so pogosto načrtovani za vremenske razmere, ki danes niso več aktualne. Velika ameriška podjetja iz energetskega sektorja vlagajo milijarde v bolj odporna omrežja in zaščito pred poplavami. Prilagajanje podnebnim spremembam tako ni več le strošek, ampak dolgoročni trg rasti.

Stresni test, ki bo spremenil portfelje

Poleg dolgoročnih sprememb nas zdaj čaka še akutni stresni test: el niño 2026–2027. Pri tem se voda v tropskem delu Tihega oceana segreje in spreminja vzorce padavin, temperatur in neviht po vsem svetu. Posebnost je njegov nenavadno zgodnji in hitri začetek. Lahko bo eden najmočnejših dogodkov od začetka sistematičnega spremljanja in bo trajal do pomladi 2027.

Časovna usklajenost je ključna: el niño se časovno ujema z najpomembnejšimi fazami sajenja in žetve – monsunskim obdobjem v Indiji, pridelavo sladkornega trsa v Aziji in Braziliji, žetvijo kakava v Zahodni Afriki ter kmetijskimi opravili v Južni Ameriki. In podnebje je tam že tako toplejše. Preprosto povedano, el niño prinaša kratkoročni vremenski sunek, ki ga podnebne spremembe še dodatno okrepijo.

Kaj to pomeni za kapitalski trg

Običajno prve odzive opazimo na trgih s surovinami. Sladkor velja za eno najbolj jasnih naložbenih priložnosti, povezanih z el niñom; ranljivi so tudi kakav, kava in baker. Vplivi na dobičke podjetij, inflacijo in obrestne mere se pojavljajo z zamikom – pogosto šele po devetih do dvanajstih mesecih. Dejanski gospodarski učinek bo tako viden predvsem leta 2027. Tema je pomembna tudi za trg obveznic: naraščajoče cene hrane bi lahko odložile znižanje obrestnih mer, zlasti na trgih v razvoju.

Ključni dejavnik je položaj podjetja v vrednostni verigi. Potencialni zmagovalci so ponudniki semen, namakalnih sistemov, vodne tehnologije, elektroenergetskih omrežij, skladiščnih kapacitet in sistemov zgodnjega opozarjanja. Tveganju pa so izpostavljena podjetja z vodno intenzivno proizvodnjo, nezaščitenimi lokacijami ali močno odvisnostjo od posameznih surovin.

Ponovni premislek

o trajnostnem vlaganju

Prav tu se tema povezuje s trajnostnim vlaganjem. Trajnost v portfelju danes pomeni več kot le vlaganje v podjetja, ki na prvi pogled delujejo posebej »zelena«. Gre za prepoznavanje poslovnih modelov, ki zagotavljajo delovanje gospodarstva in družbe tudi v zahtevnejših podnebnih razmerah.

Strategije trajnostnih naložb tako združujejo dva vidika: zmanjševanje emisij in krepitev odpornosti. Oba odpirata priložnosti na kapitalskih trgih. Tisti, ki vlagajo trajnostno, ne vlagajo proti donosom, temveč v dolgoročno vzdržnost podjetij.

El niño sam po sebi ni razlog za popolno prenovo portfelja – je pa dober stresni test. Dolgoročna zgodba kapitalskih trgov sega mnogo dlje: prilagajanje podnebnim spremembam bo postalo strukturna investicijska tema. Zmagovalci bodo podjetja, ki bodo zagotovila delovanje gospodarstva in družbe v zahtevnejših razmerah. El niño tako ni naložbena zgodba sama po sebi, ampak le opozorilo, kako nujno jo potrebujemo.