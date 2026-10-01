Prilagodljivi kitajski trgovci tehtajo najugodnejše načine carinjenja

Uvedba pavšalne carine v vrednosti treh evrov na paketne pošiljke manjših vrednosti je močno spremenila način poslovanja kitajskih spletnih trgovcev. Ti cenejše pošiljke zdaj pretežno formalno odpremljajo iz Evrope, tako da se je število carinsko obravnavanih paketov za polovico zmanjšalo. A evropski proračun se kljub temu dodatno polni. Evropska komisija je v začetku julija uvedla tri evre pavšalne carine na izdelke v paketnih pošiljkah manjših vrednosti, v katerih blago sicer ni obremenjeno s carinami po dejanskih carinskih stopnjah. Novembra bodo morali uvozniki teh pošiljk plačati še dodatna dva evra nadomestila za obravnavo paketov, in sicer prav tako za vsako carinsko postavko v paketu. Število carinjenih paketnih pošiljk se bo s tem še zmanjšalo. Dodatne obremenitve pomenijo, da se ...