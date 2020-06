Prilagodljivi sistemi in nujnost sprememb

Digitalizacija in IT-rešitve kot model uspešnosti so postale vodilo v aktivnem in agilnem poslovnem svetu. Obstajajo orodja, ki nam olajšajo dnevno delo s procesi, oddelčnimi problematikami in vodenjem podjetja. Seveda pa so pristop, razumevanje in prevetritev poslovnih procesov ključni za uspešno implementacijo poslovnih programskih rešitev. A recept, da kupimo najboljšo rešitev, ki si jo še lahko privoščimo, ni nujno najboljši.»Podjetja ob reševanju svojih izzivov veliko pričakujejo od IT-rešitev uglednih ponudnikov in upajo, da bo nakup 'mercedesa' med programi sam po sebi izboljšal njihov položaj na lestvici ...