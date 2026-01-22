  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Novice

    Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

    NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.
    Individualne naložbene račune bo v skupini NLB ponujala banka, pravi predsednik uprave NLB skladov Luka Podlogar. FOTO: Jože Suhadolnik
    Individualne naložbene račune bo v skupini NLB ponujala banka, pravi predsednik uprave NLB skladov Luka Podlogar. FOTO: Jože Suhadolnik
    Karel Lipnik
    22. 1. 2026 | 14:02
    22. 1. 2026 | 14:35
    Za slovenskimi upravljavci vzajemnih skladov je še eno uspešno leto. Neto prilivi v vzajemne sklade slovenskih upravljavcev so lani znašali 536 milijonov evrov in so tako presegli leto 2024, kažejo podatki ATVP. Skoraj polovico prilivov so prejeli skladi, ki jih upravlja NLB Skladi. Čista vrednost sredstev v vzajemnih skladih se je lani povečala za 16 odstotkov in konec leta znašala 7,26 milijarde evrov, kar predstavlja okoli četrtino vlog gospodinjstev pri bankah v Sloveniji. Zanimivo pa je, da je to najmanjša relativna rast premoženja vzajemcev v zadnjih treh letih in več kot polovico rasti je bilo lani ustvarjene z novimi vplačili. Za primerjavo, po podatkih Banke Slovenije so se vloge gospodinjstev na računih pri bankah v Sloveniji v prvih desetih mesecih lani povečale za 1,2 ...

    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Plovba skozi Suez bo varnejša, prihaja tudi Indija

    Delnica Luke Koper raste, naložb letos za 200 milijonov evrov, pričakujejo novi tir do Divače, ponovno varno plovbo skozi Suez in nove posle z Indijo.
    Boris Šuligoj 17. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni pregled

    Ko makro molči, mikro govori

    Na domačem trgu ostaja slika stabilna, podjetja poslujejo dobro.
    19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    kapitalski trgi

    Konec trgovanja z elektropodjetji, Delavsko hranilnico in Tabom

    Ljubljanska borza aprila ukinja segment trga SI Enter s slovenskimi družbami.
    Karel Lipnik 17. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    NLBvzajemni skladivarčevanjeBankeLjubljanska borza

    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh v podkastu Supermoč govori o avtoriteti brez dominacije, humorju kot orodju in o nastopih, ki niso delo enega genija.
    Petra Kovič 22. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nagradna igra

    Podarjamo vstopnice za EP v futsalu

    Za ogled posameznih tekem na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, podarjamo brezplačne vstopnice.
    22. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

