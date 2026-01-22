Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.

Za slovenskimi upravljavci vzajemnih skladov je še eno uspešno leto. Neto prilivi v vzajemne sklade slovenskih upravljavcev so lani znašali 536 milijonov evrov in so tako presegli leto 2024, kažejo podatki ATVP. Skoraj polovico prilivov so prejeli skladi, ki jih upravlja NLB Skladi. Čista vrednost sredstev v vzajemnih skladih se je lani povečala za 16 odstotkov in konec leta znašala 7,26 milijarde evrov, kar predstavlja okoli četrtino vlog gospodinjstev pri bankah v Sloveniji. Zanimivo pa je, da je to najmanjša relativna rast premoženja vzajemcev v zadnjih treh letih in več kot polovico rasti je bilo lani ustvarjene z novimi vplačili. Za primerjavo, po podatkih Banke Slovenije so se vloge gospodinjstev na računih pri bankah v Sloveniji v prvih desetih mesecih lani povečale za 1,2 ...