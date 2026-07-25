Priljubljeni brazilski plačilni sistem razjezil Donalda Trumpa

Mehanizmi, ki skrbijo za pretok denarja, le redko vzbujajo navdušenje. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da je brazilski sistem digitalnih plačil pix po napadu Donalda Trumpa postal vir narodnega ponosa. Trumpova administracija je po enoletni trgovinski preiskavi, v kateri je Brazilijo obtožila »nerazumnih« praks, 15. julija uvedla 25-odstotne carine na celo vrsto brazilskih izdelkov. Glavna zamera je bila povezana ravno s pixom. Sistem, ki ga je leta 2020 vzpostavila brazilska centralna banka, je med uporabniki izjemno priljubljen, saj omogoča takojšnja in brezplačna plačila. Postal je nepogrešljiv del vsakdanjega življenja v Braziliji. Uporablja ga približno 170 milijonov ljudi oziroma 80 odstotkov prebivalstva, po njem pa se opravi več kot polovica vseh plačilnih transakcij v ...