Primanjkljaj v trgovanju s tujino, industrija pa še raste

Ljubljana – Izvoz in uvoz Slovenije sta bila v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018, predvsem zaradi povečanja vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU. Pri trgovanju s tujino pa je bil v oktobru 2019 ustvarjen primanjkljaj, prav tako kot v prvih desetih mesecih tega leta, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).



Poglejmo nekaj številk: slovenski izvoz se je do do konca oktobra povečal za 9,4 odstotka in je znašal približno 28,2 milijarde evrov, uvoz pa je porasel za kar 11,6 odstotka in se je povzpel na 28,4 milijarde evrov.



Slovenija je tako v prvih desetih mesecih pri trgovanju s tujino ustvarila primanjkljaj v vrednosti 200,6 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 99,3-odstotna.

Industrija bolje prodaja na tujem kot doma

Slovenska industrija na splošno ohranja pozitivne kazalnike, se pa njena rast umirja. Vrednost industrijske proizvodnje se je v oktobru 2019 glede na prejšnji mesec zvišala za 2,1 odstotka, glede na oktober prejšnjega leta pa za 2,7 odstotka, še ugotavljajo na Sursu.



Posledično so se zvišali tudi prihodki od prodaje v industriji: v oktobru so bili za 2,7 odstotka višji kot v septembru 2019 in za 3,1 odstotka višji kot v oktobru 2018. Zvišanje je bilo posledica rasti prihodka od prodaje v industriji na tujem trgu. Ta je bil v oktobru tako na mesečni kot na letni ravni višji za 6,2 odstotka, to je bila doslej v 2019 najvišja rast.



Manj spodbuden je podatek o prihodku od prodaje na domačem trgu: ta se je znižal, in sicer na mesečni ravni za dva, na letni pa za 1,3 odstotka.